Yoga a tavola, il cibo in armonia con la natura

La pratica milleniaria è trend in Occidente e ispira lo stile di vita, food compreso

Lo yoga è il nuovo toccasana, la via per la felicità. La pratica antica non è mai stata così popolare in Occidente come da qualche anno, una tendenza spirituale, sportiva, filosofica. Il 21 giugno si celebra per la quinta volta la Giornata internazionale dello Yoga, lo stesso giorno del solstizio d’estate, ovvero il giorno dell’anno in cui il sole raggiunge il punto più alto rispetto all’orizzonte e che regala la giornata con più ore di luce. Il Solstizio d’estate, rappresenta idealmente la vittoria della luce su ogni resistenza ed oscurità e un momento di forte rigenerazione cosmica. Proprio per questo ‘il saluto al sole’ è una delle posizioni classiche dello yoga.

Lo Yoga é diventato uno stile di vita. Nel mondo ci sono milioni di praticanti e i benefici per la salute sono diventati una panacea per ridurre ansia e stress, migliorando la pace interiore. Ecco così che questa millenaria pratica per il benessere fisico e spirituale è diventata una risorsa per tentare di vivere meglio il contemporaneo. E magari anche per stare meglio a tavola.

Lo yoga ispira l’alimentazione quotidiana con una proposta di cucina naturale.Nei centri yoga si assiste ad aperture di aree food, bistrot dove dopo la classe di asana ci si ritrova a mangiare, quasi sempre vegetariano o vegano o in ogni caso sano senza rinunciare al gusto. A Roma YogaYur vicino il Gazometro è apripista in Italia: lì come in altri bistrot simili di Milano, Bologna e altre città si preferiscono ingredienti sono biologici. La natura è, infatti, fonte d’ispirazione, colora i piatti, segue il ritmo delle stagioni.

Una cucina yogica è light, rispettosa del pianeta, di tutti gli esseri e di chi mangia e il flusso energetico dello yoga prosegue anche a tavola, ci racconta Federico di YogaYur. Cati Briganti, “Cuciniera” dei Monti Lepini (Carpineto Romano) gestisce il bistrot romano proponendo ricette originali e mai banali, alleggerite da eccessi di grassi, di glutine e di zuccheri, ricche però di sapore in chiave salutista. Per la sua “dispensa” naturale, oltre ai prodotti dell’orto si appoggia a fornitori rinomati sul territorio: tra le collaborazioni la Piccola Bottega Merenda, realtà resistente di cibo contadino e la pasticceria Grezzo – Raw Chocolate, la prima e più ampia cioccolateria crudista vegana del mondo.

Nella cucina yogica regnano piatti per vegetariani, vegani e intolleranti al glutine e al lattosio con una selezione di super alimenti dalla colazione alla cena. Dolce o salata, già dalle prime luci del mattino si parte con tisane ayurvediche, succhi ed estratti di frutta o verdura preparati al momento, ma anche kefir, spirulina, pane e marmellata, yogurt, golden milk, bevande vegetali, muffin e sandwich. Poi zuppe, insalate speciali, piatti a base di cereali integrali, uova fresche e formaggi di latte crudo. Vini biologici e birre artigianali.

ANSA