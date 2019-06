App per seguire eclissi di Sole del 2 luglio

Si chiama Chile Mobile Observatory. Evento ben visibile in Cile

Manca meno di un mese all’eclissi totale di Sole che oscurerà in pieno giorno il cielo del Cile il prossimo 2 luglio. Chi non potrà viaggiare fino all’altro emisfero, potrà seguire in diretta l’evento grazie a Chile Mobile Observatory, una app per lo smartphone, realizzata dall‘European Southern Observatory (Eso), l’Osservatorio Geminil’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (Alma), e il Centro di astrofisica e tecnologie affini (Cata) per Imagen de Chile.

L’eclissi sarà totale nell’Oceano Pacifico meridionale, ben visibile in Cile nella Regione di Coquimbo e in Argentina, con una durata massima di visibilità di 4 minuti e 32 secondi dall’Oceano Pacifico. Le eclissi solari sono fenomeni rari, che si verificano in media una volta ogni 360 anni in ogni specifico luogo. Nell’app i contenuti sono divisi per argomenti, e oltre all’eclissi, si possono vedere anche le immagini e i video dell’Universo raccolte dagli osservatori cileni, seguire lezioni di astronomia, leggere notizie, eventi.

