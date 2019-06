Il Papa commissaria Lourdes, poca fede e troppo business

Papa Francesco ha deciso di inviare un suo delegato “per la cura dei pellegrini” al santuario mariano di Lourdes, affidando l’incarico a monsignor Antoine Hérouard, vescovo ausiliare di Lille.

L’annuncio è stato dato ieri nel santuario francese dall’arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio consiglio per la Nuova Evangelizzazione, il dicastero che da due anni ha ricevuto dal Pontefice l’incarico di valorizzare la pastorale dei santuari.

Ufficialmente non si parla certo di “commissariamento” del celebre santuario delle apparizioni mariane, meta ogni anno di milioni di fedeli da tutto il mondo, ma la decisione del Papa gli assomiglia molto. E nell’invio di un delegato papale possono aver contato, da una parte, sia alcuni eccessi nel “business” legato alla cittadina mariana, sia, dall’altra, i sensibili cali nel numero di pellegrini che si registrano da qualche anno.

“La decisione è in linea con quella già presa nel 2017 per Medjugorje – scrive sui media della Santa Sede il direttore editoriale Andrea Tornielli -: papa Francesco tiene in modo particolare alla cura dei pellegrini e desidera che i centri di devozione mariana diventino ‘sempre di più un luogo di preghiera e di testimonianza cristiana corrispondenti alle esigenze del popolo di Dio’. Questo si legge nella lettera che il Pontefice ha inviato a monsignor Antoine Hérouard, vescovo ausiliare di Lille, comunicandogli la decisione di nominarlo delegato ‘ad nutum Sanctae Sedis’ (cioè a disposizione della Santa Sede) per il santuario di Lourdes”.

Paolo Rodoari, Repubblica.it