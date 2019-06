Wind Tre, nuova edizione ‘Bimbi in ufficio’

Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, aprirà domani le sedi a 5 mila figli dei dipendenti per la nuova edizione di “Bimbi in ufficio”, l’appuntamento annuale che si svolgerà all’insegna del claim “#noisiamoWindTre”. Wind Tre, azienda guidata da, aprirà domani le sedi a 5 mila figli dei dipendenti per la nuova edizione di “Bimbi in ufficio”, l’appuntamento annuale che si svolgerà all’insegna del claim “#noisiamoWindTre”.

Bambini e ragazzi saranno i veri protagonisti di una festa che potranno trascorrere insieme ai genitori, un pomeriggio diverso, con tanti giochi, animazione e gadget ricordo.

“Anche quest’anno apriamo le porte ai piccoli e alle nostre famiglie – afferma Lorena Franzini, Direttore Internal Communication, CSR & Quality Certification. Abbiamo voluto aggiornare il format, creando vari percorsi di attività tecnologiche, adatte a grandi e piccoli, con i temi della sostenibilità al centro. #noisiamoWindTre – precisa – vuole essere un momento di aggregazione per tutte le nostre persone, oltre che per i nostri bambini, un’occasione per ‘staccare’ dagli impegni di lavoro e passare qualche ora divertendosi insieme”.

L’appuntamento rientra nelle numerose iniziative di welfare aziendale, fra le quali vanno ricordate gli asili nido aziendali di Roma, Pozzuoli e Palermo. Wind Tre offre, sempre per la famiglia, una serie di servizi con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei propri dipendesnti: consulenza pediatrica e pedagogica, il buono scuola, un prestito per l’acquisto di libri e materiale scolastico dedicato ai dipendenti con figli che frequentano scuole di 1°, 2° grado e l’Università. L’azienda, inoltre, organizza campus estivi residenziali, un utile supporto per la gestione dei figli durante il periodo estivo. Le strutture scelte sono vicine alle sedi aziendali e prevedono l’organizzazione di attività didattiche, sportive, ludiche e ricreative.