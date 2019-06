Lifenet Healthcare acquisisce il Centro Medico Diagnostico di Torino dal Gruppo FCA

Lifenet Healthcare ha acquisito, il 31 maggio 2019, da FCA Sepin (gruppo FCA) il Centro Medico Diagnostico (“CeMeDi”). Il CeMeDi è da oltre 70 anni un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria a Torino, ed in particolar modo per coloro che lavorano, o hanno lavorato, all’interno dei Gruppi Fiat Chrysler Automobiles e CNH Industrial e i loro famigliari.

Il CeMeDi è un centro privato ambulatoriale specialistico e diagnostico che conta circa 200 professionisti tra medici, tecnici, infermieri e personale specializzato, e fornisce, nel centro di Torino, servizi sanitari all’avanguardia: dalla radiodiagnostica agli esami di laboratorio, dalla fisioterapia all’odontoiatria, la struttura promuove un approccio multidisciplinare con lo scopo di agevolare il percorso diagnostico-terapeutico del paziente. Con l’ingresso nel perimetro del gruppo Lifenet Healthcare, il CeMeDi entrerà a far parte di una rete di strutture sanitarie altamente specializzate e caratterizzate da elevate competenze professionali. In particolare, il gruppo Lifenet Healthcare comprende, ad oggi, l’ospedale “Piccole Figlie” a Parma, il centro ambulatoriale e diagnostico “Centro Medico Visconti di Modrone” a Milano e due cliniche oculistiche, “Eyecare Clinic” a Milano ed a Brescia.

Il Consiglio di Amministrazione entrante è composto da Nicola Bedin (Presidente), Gianni Nardelotto (Amministratore Delegato) e Franco Perona (Consigliere). Luca Asvisio è Sindaco.

Gianni Nardelotto commenta così l’avvenuta operazione: “La grande propensione del gruppo Lifenet all’innovazione e all’investimento in nuove tecnologie rafforzerà ulteriormente una struttura sanitaria che ha una lunga tradizione di qualità ed efficienza”.

Il presidente di Lifenet Nicola Bedin dichiara: “Siamo orgogliosi di poterci dedicare a proseguire una grande storia come quella del CeMeDi, fatta di serietà e competenza. Queste caratteristiche, oltre al radicamento nel territorio ed il prestigio dei professionisti, ed all’attenzione per la cura e l’accoglienza del paziente, si sposano perfettamente con i valori di Lifenet. La nostra intenzione è quella di proseguire sul solco dell’ottimo lavoro fatto fino ad ora, continuando inoltre, anche attraverso i fondi sanitari, la relazione stretta e prioritaria con FCA e CNH Industrial e con tutti i loro dipendenti in servizio o in pensione”.