Larino dedica un museo ad Aldo Biscardi

Larino non dimentica il suo “figlio” più famoso, Aldo Biscardi, compianto giornalista e conduttore televisivo scomparso l’8 ottobre 2017 e per questo metterà a disposizione Palazzo Ducale per un’esposizione permanente interamente incentrata sulla vita, la carriera e le passioni di uno dei personaggi più significativi della tv dello sport italiana. La mostra, dal nome “Storico Aldo”, partirà il prossimo 8 giugno e verrà presentata ufficialmente con una conferenza stampa fissata per le ore 17 del suddetto giorno. Inoltre, come sottolineato dalla sorella, non sarà una mera commemorazione dell’uomo e del personaggio, quanto piuttosto un percorso di celebrazione per mezzo di fotografie, copertine, ritratti e premi a lui conferiti, su tutti il certificato del Guinnes dei Primati che ha attestato il record di longevità della sua trasmissione più famosa (“Il Processo di Biscardi”, in onda per 33 anni consecutivi).

