Per i parlamentari inglesi, la dipendenza da social media dovrebbe essere considerata una malattia

Tra un dibattito e l’altro su Brexit, i parlamentari inglesi hanno trovato il modo di calendarizzare un dibattito sulla dipendenza dai social media: secondo una mozione approvata da Westminster, la dipendenza mentale da social dovrebbe essere considerata una malattia e per questo è necessario compiere ricerche sugli effetti dei social media hanno sui loro utenti. detto che un rapporto ha suggerito che c’erano buone ragioni per credere che siti come Facebook, Instagram e Twitter – che sono costantemente in competizione per gli utenti a passare più tempo sulle loro piattaforme – potrebbero avere “un effetto corrosivo sui bambini”.

Il rapporto presentato a Westminster è stato scritto con l’assistenza dell’ente di beneficenza della Royal Society for Public Health (RSPH), che ha appoggiato le sue scoperte in seguito a una serie di audizioni sulle prove.

Alice Mattei, Business Insider Italia