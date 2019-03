Huawei lancia P Smart+ con tripla fotocamera: il telefonino low cost

Un comparto ottico di tutto rispetto per il dispositivo neonato dell’azienda cinese pensato per i più giovani

Arriva Huawei P Smart+ 2019, smartphone dal prezzo contenuto ma dotato di tripla fotocamera con intelligenza artificiale e display FullView con notch Dewdrop. Si tratta, spiega il colosso cinese, di un telefono della serie P che è pensata “per offrire eccellenti performance a un prezzo alla portata anche dei più giovani, che non vogliono rinunciare a una fotocamera da top di gamma”.

Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore da 24 megapixel con grandangolo e possibilità di scattare con effetto bokeh. La fotocamera frontale è da 8 megapixel è anch’essa dotata di Intelligenza artificiale, in grado di riconoscere fino a 8 scenari. L’IA della fotocamera posteriore, invece, riconosce fino a 22 scenari, ed è in grado di ottimizzare la qualità delle foto a lunga esposizione e quelle scattate in situazioni di scarsa luminosità, anche notturne.

Il display è il Dewdrop da 6.21 pollici, dotato di un piccolissimo notch dove è situata la fotocamera, con risoluzione FHD+ (2340×1080), mentre la batteria è da 3400 mAh. Il processore dello Huawei P Smart+ 2019 è l’octa-core Kirin 710.

Disponibile in due colorazioni, Midnight Black e Starlight Blue, P Smart+ 2019 è in vendita a 259.90 Euro.

La Repubblica