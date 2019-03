Ivrea, Beppe Grillo e Davide Casaleggio iscritti alla battaglia delle arance

Potrebbe essere una battaglia delle arance a «cinque stelle» quella di domenica al Carnevale di Ivrea. Sul carro 55, «I falchi del Castello», risultano iscritti come aranceri anche Beppe Grillo e Davide Casaleggio, figlio del guru del movimento.

Casaleggio è già stato arancere in passato ed è originario proprio dell’eporediese. Per Beppe Grillo, invece, che risulta iscritto sul carro come Giuseppe Grillo, sarebbe la prima volta in assoluto. Non è detto che i due esponenti del Movimento decidano davvero di partecipare alla battaglia: potrebbero anche lasciare il posto ad altri aranceri iscritti sullo stesso carro. Domenica la battaglia delle arance inizierà alle 14 dopo il corteo storico della Vezzosa Mugnaia (la cui identità, ancora segreta, verrà svelata sabato sera alle 21 dal balcone del municipio). Domenica è anche l’unico giorno del carnevale per il quale è previsto il ticket d’ingresso: 10 euro per i non residenti a Ivrea.

Alessandro Previati, La Stampa