Chessidice in viale dell’Editoria

Disney venderà i diritti per il Brasile dei canali Fox Sports. L’Antitrust brasiliana ha fatto sapere che Walt Disney venderà i diritti locali per i canali sportivi Fox Sports in modo da ricevere luce verde all’acquisizione della maggior parte degli asset di media di 21st Century Fox. Cade, autorità Antitrust del Brasile, ha dichiarato che l’accordo di vendita coprirebbe tutti i diritti di trasmissione, i contratti con i gruppi di tv via cavo e gli impianti televisivi.

Andrea Purgatori nuovo presidente delle Giornate degli Autori. L’assemblea dell’Associazione Giornate degli Autori, promosse da Anac e 100Autori, ha eletto all’unanimità i nuovi consiglieri per il triennio 2019-2022. A guidare l’Associazione saranno: Luca Scivoletto, Giacomo Durzi, Giuliana Gamba, Giuseppe Gaudino, Francesco Ranieri Martinotti, Guendalina Ponti, Andrea Purgatori. Tra loro i consiglieri hanno eletto presidente all’unanimità il giornalista e sceneggiatore Purgatori che succede così al presidente e co-fondatore delle Giornate, Roberto Barzanti. A ricoprire la carica di vice presidente, è stato indicato il regista Francesco Ranieri Martinotti. Nella stessa occasione l’Assemblea, ringraziando Roberto Barzanti per il lavoro svolto in questi anni, lo ha nominato presidente onorario nel segno della continuità e gli ha voluto affidare la delega dei rapporti con l’Europa e il Parlamento Europeo

21st Century Fox accusata di frode dalla Corte di Los Angeles. 21st Century Fox è stata accusata di frode ai danni dei produttori della serie televisiva drammatica Bones. Ai produttori della serie tv, Barry Josephson e Kathleen Reichs, e agli attori David Boreanaz ed Emily Deschanel sono stati versati 178,7 milioni di dollari di danni. Bones, in onda dal 2005 al 2017, è stata prodotta dalla Twentieth Century Fox Television. La Corte di Los Angeles ha decretato che gli accordi presi dallo studio televisivo per mandare in onda lo show sulle reti di Fox e Hulu, della quale 21st controlla circa un terzo del capitale, abbiano volato i contratti con i produttori e gli attori mancando di proteggere i loro interessi finanziari per massimizzare gli utili della società.

Rai, nuovo record d’ascolti per Il Collegio. Nuovo record di ascolti per Il Collegio, il docu-reality di Rai2 realizzato in collaborazione con Magnolia (Banijay Group). Con 2 milioni e 300 mila spettatori, pari al 10% di share, la terza puntata ha registrato un picco del 14,31%, battendo in sovrapposizione oraria Le Iene, e ha ottenuto il risultato più alto mai raggiunto sul target 8-14 anni: il 41,4%, valore che sale al 49,3% tra le ragazze.

Freccero: il centro produzione Rai di Napoli non chiuderà. «È una voce che smentisco assolutamente. Innanzitutto perché per il centro di produzione Rai di Napoli, anzi, ho dei progetti già per l’autunno. Quindi per me sarebbe una follia autentica, lo smentisco in modo categorico e lo dico a tutti i giornalisti, anche perché il centro di Napoli è uno dei centri di produzione più importanti che la Rai ha, dove ha fatto, oltre alla soap opera che è un punto di forza fondamentale di Rai3, Un posto al sole, programmi fondamentali». Così il direttore di Rai2, Carlo Freccero, a margine della presentazione dello show Made in Sud.

Rai Movie festeggia il Premio David di Donatello. Rai Movie festeggia il Premio David di Donatello con una selezione di titoli che nel loro complesso hanno raccolto 87 statuette. Per tutto il mese di marzo Rai Movie dedica ai David la prima e la seconda serata con il doppio appuntamento settimanale di «Martedì italiano». Si parte il 5 marzo con Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni. In seconda serata il giallo La ragazza del lago, film d’esordio di Andrea Molaioli che, ad oggi, detiene il record assoluto di premi conquistati: dieci David di Donatello, fra cui Miglior Film, Miglior Attore Protagonista (Toni Servillo) e Miglior Regia.

Il Gruppo Monrif celebra il genio di Leonardo. In primavera si aprono le celebrazioni per i 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci e il Gruppo Monrif, con i suoi quotidiani – QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Telegrafo e Il Giorno – presenta un programma annuale di eventi e inserti. Il primo supplemento della Poligrafici Editoriale di 48 pagine dal titolo Leonardo, Arte Universale, in edicola oggi, sarà interamente dedicato al Leonardo artista. Un viaggio attraverso i suoi dipinti e ai suoi disegni, dalla Gioconda all’Ultima Cena, dalla Scapiliata alla Madonna Litta.

ItaliaOggi