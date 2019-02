Roadhouse compie 18 anni e li festeggia con nuove aperture: oggi è stato inaugurato un nuovo locale a Roma

Roadhouse Restaurant è diventato grande e quest’anno festeggia i suoi primi 18 anni con un piano importante di nuove aperture, di cui 5 nei primi due mesi del 2019, confermandosi il brand di ristoranti di carne sempre più amato dai consumatori italiani. L’ultimo arrivato è stato inaugurato oggi a Roma, in C.so Vittorio Emanuele 254, a due passi da Piazza Navona e lungo uno dei principali itinerari turistici della Capitale. Il nuovo ristorante si va ad aggiungere a quelli appena aperti ad Aosta (il primo nella regione Val d’Aosta) e Belluno (l’unica provincia veneta che ancora mancava all’appello), mentre nelle prossime settimane sarà la volta di Vimercate (MI) e di nuovo Roma (il 15° nell’Urbe), portando in numero complessivo di locali a quota 135. “Diciotto anni rappresentano un bel traguardo”, spiega Nicolas Bigard, a. d. di Roadhouse. “Ma per noi rappresentano soprattutto la base di esperienza per guardare avanti: abbiamo un piano di sviluppo per coprire tutte le regioni italiane e arriveremo entro il 2020 ai 200 locali. Il format, pur mantenendo le caratteristiche di un ristorante di carne, con la migliore offerta value for money del settore, ha saputo evolversi seguendo i gusti e gli orientamenti dei consumatori. Ai quali, per celebrare questo 18° compleanno, offriremo una serie di promozioni e menù speciali. Siamo solo agli inizi e il bello deve ancora venire”. I ristoranti Roadhouse sono aperti al pubblico 7 giorni su 7, a pranzo indicativamente dalle 12.00 alle 14.30 ed a cena dalle 19.00 alle 23.30. Il menu prevede un vasto assortimento di piatti unici a base di carne alla griglia (Ribeye, New York Strip, Filet Mignon, T-Bone Steak, hamburger, ecc.), accompagnati da un’ampia scelta di contorni e seguiti da una ricca varietà di dessert. Il prezzo medio a persona è compreso tra i 17 e 19 Euro. Tutti i locali hanno il WIFI gratuito e offrono la possibilità, tramite l’APP Roadhouse, di utilizzare la fidelity card per ottenere sconti e promozioni esclusive, oltre a pagare tramite smartphone evitando la fila in cassa. Inoltre per tutti i bambini sono a disposizione le innovative aree kids, con giochi interattivi dove divertirsi in tutta sicurezza. Nel 2018 Roadhouse, con oltre 3.600 dipendenti, ha realizzato un fatturato di 175 milioni di Euro.