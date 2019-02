In jeans a Wall Street

Levi’s ha presentato una richiesta di quotazione in Borsa

Levi Strauss & Co., l’azienda che è diventata una vera e propria icona producendo blue jeans, ha avviato il processo di quotazione in Borsa.

L’azienda ha presentato la documentazione richiesta alla US Securities and Exchange Commission (SEC); ha poi dichiarato in un comunicato stampa che il numero di azioni che verranno offerte e la fascia di prezzo non sono ancora state determinate.

La società verrà quotata sul New York Stock Exchange con il ticker LEVI.

Levi’s ha assoldato Goldman Sachs e JPMorgan come book runner congiunti per l’IPO.

L’azienda tradizionalmente è sempre stata più nota per i suoi jeans da uomo, ma nella richiesta presentata alla SEC ha espresso l’intenzione di crescere oltre quest’ambito.

“Siamo convinti di avere un ampio margine di crescita sia nella categoria top che in quella dell’abbigliamento da donna” ha scritto Levi’s nella richiesta (per categoria top si intendono i capi d’abbigliamento come i maglioni, le felpe, le camicie e così via). “Nel lungo periodo abbiamo l’intenzione di concentrarci maggiormente sull’espansione delle nostre altre categorie di prodotti, come le calzature e i l’outerwear”.

Queste categorie hanno generato il 6% del fatturato netto della società nell’anno fiscale 2018, in base alla documentazione presentata.

Levi’s ha anche intenzione di ampliare il suo giro d’affari nell’area della vendita diretta al consumatore, aprendo nuovi punti vendita brick-and-mortar e introducendo il suo negozio online in nuovi mercati.

“Riteniamo di avere un’opportunità significativa di approfondire la nostra presenza in mercati chiave emergenti, come la Cina, l’India e il Brasile, per promuovere una crescita a lungo termine” ha affermato, aggiungendo che malgrado la Cina rappresenti il 20%circa del mercato globale dell’abbigliamento, attualmente genera appena il 3% del fatturato netto di Levi’s.

Infine, l’azienda sta raddoppiando gli sforzi legati alle sue collezioni a buon mercato come Denizen, in vendita nei grandi magazzini Target. Queste collezioni sono redditizie per Levi’s. Levi’s ha informato che negli anni fiscali 2018 e 2017, il fatturato associato è aumentato rispettivamente del 28% e del 21% sull’anno.

Business Insider