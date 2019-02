Cdp aumenterà la quota in Tim

“Investimento coerente con mission per infrastrutture strategiche”

Cdp è pronta ad incrementare la sua quota in Tim, oggi poco sotto al 5 per cento. Il cda, riunitosi oggi a Roma, “ha deliberato l’autorizzazione all’acquisto di ulteriori azioni di Tim” si legge in una nota.

E’ un investimento, spiega, che “si pone in una logica di continuità con gli obiettivi strategici sottesi all’ingresso nel capitale di Tim deliberato lo scorso 5 aprile 2018, è coerente con la missione istituzionale di Cdp a supporto delle infrastrutture strategiche nazionali e vuole rappresentare un sostegno al percorso di sviluppo e di creazione di valore, avviato dalla società in un settore di primario interesse per il Paese”.

