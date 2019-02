Italia-Francia: L’ambasciatore ritorna oggi a Roma

Lo ha annunciato la ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau

L’ambasciatore di Francia, Christian Masset, “riparte oggi per Roma” ha annunciato, ai microfoni di RTL, la ministra per gli Affari europei, Nathalie Loiseau. “Mattarella ha telefonato a Macron, i presidenti si sono parlati – ha riferito la ministra francese – hanno ribadito quanto sia importante l’amicizia tra Francia e Italia. Abbiamo ascoltato dei leader politici che si erano lasciati andare a parole o comportamenti francamente non amichevoli e inaccettabili, mostrare rammarico”, ha evidenziato Nathalie Loiseau.

“Abbiamo udito Salvini dire che non voleva una guerra con la Francia – ha continuato la Loiseau – e abbiamo sentito Di Maio dire cose complicate ma era stato lui a mettersi da solo in una situazione molto complicata. Credo che gli italiani abbiano bisogno della Francia, quindi lavoriamo insieme”.

ANSA