Segue le indicazioni di Google Maps e cade in un fiume

In Indonesia, un camion è caduto in un fiume dopo che il camionista si è affidato alle indicazioni del percorso consigliato dall’applicazione di Google Maps. L’incidente si è verificato nella provincia di Bali. Agus Tri Pamungkas, 23 anni, aveva lasciato la vicina provincia di East Java per effettuare una consegna in un villaggio di Bali. Tuttavia non sentendosi sicuro della strada da percorrere si è affidato ai consigli di Google Maps, ma sfortunatamente il giovane ha scelto di percorrere un itinerario raccomandato solo per le motociclette. «Quando è arrivato sul ponte, ha pensato di girarsi, ma dato che la strada non era larga più di 3 metri non ha potuto farlo», ha commentato uno dei testimoni, secondo quanto riferito dalla stampa locale. Agus è stato costretto, allora, a continuare per quella strada fino a quando non ha raggiunto il fiume. I presenti hanno portato in salvo l’autista che ha riportato fortunatamente solo lievi ferite.

Marta Ferraro, Ilmattino.it