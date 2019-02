Beppe Grillo agli abruzzesi: “Ci ridiano 700mila euro…”

“Io accetto tutto, accetto che il popolo abruzzese abbia deciso e ha fatto benissimo. Chiedo solo una cosa ufficialmente, che ci diano indietro i 700 mila euro che gli abbiamo dato l’anno scorso, quattro ambulanze e gli spazzaneve a turbina” .Beppe Grillo non ha preso bene il flop dei 5 Stelle in Abruzzo e durante il suo spettacolo Insomnia. Ora dormo! a Bologna ha duramente attaccato gli elettori.

“Gli abruzzesi hanno fatto la loro scelta e dovrebbero dire che le cose che gli abbiamo dato noi ‘ve le ridiamo indietro’. È giusto o no?”, ha incalzato, “Quello che sto prendendo adesso è il malox con la vaselina”. Parole che hanno scatenato l’ira del Partito democratico, che chiede all’ala grillina di governo di dissociarsi. “Caro Grillo gli abruzzesi non si comprano”, dice Stefania Pezzopane, “Hai proprio sbagliato i calcoli. Però adesso è tutto più chiaro. Come fa al governo, M5s fa ogni cosa solo per tornaconto elettorale”. E Filippo Sensi aggiunge: “Conte, Salvini, Di Maio e compagnia prendano immediatamente le distanze dalle gravissime dichiarazioni di Grillo rivolte agli abruzzesi. Il ‘garante’ di uno dei due partiti di governo non può permettersi simili toni, non c’è satira che tenga. Ci vogliono le scuse”.

Ma non sono mancati altri temi durante lo spettacolo. Rivolto a uno spettatore che tossiva, ha aggiunto: “Ne avrai sempre di più di catarro se fate il Passante con 10 milioni di auto all’anno…”. Il riferimento è al Passante di Bologna, l’opera infrastrutturale studiata per allargare il nodo autostradale del capoluogo emiliano, attualmente in stallo e su cui la Regione Emilia Romagna ha presentato ricorso alla Consulta contro il governo.

Ma non sono mancate le contestazioni: sul finale dello spettacolo Grillo è stato contestato da un gruppo di no vax delusi dalla firma del manifesto di Burioni. “I morti da vaccino esistono. Grillo dimissioni subito”, si leggeva nello striscione esposto. “Non sono più il capo politico di un partito”, ha ribattuto lui, “Con quello che ho fatto io per questo Paese non venite a menarmela a me, non me lo merito. Questa è la totale mancanza di informazione. La sanità a volte è mancanza di informazione”.

Chiara Serra, Ilgiornale.it