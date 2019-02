Escort, Berlusconi ottiene il rinvio del processo dopo le Europee: “Impegni politici”

Inizierà dopo le elezioni europee, il 17 giugno per la precisione, il processo barese a carico dell’ex premier, Silvio Berlusconi, accusato di avere indotto l’imprenditore pugliese Gianpaolo Tarantini a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria sulla vicenda escort. La prima udienza si è tenuta nel tribunale di Modugno, davanti alla giudice Flora Cistulli, ed è stata caratterizzata da un mero rinvio, a causa dell’attuale condizione di candidato alle elezioni europee del leader di Forza Italia.

L’ex presidente del Consiglio è difeso dagli avvocati Niccolò Ghedini e Francesco Paolo Sisto. Contro di lui si è costituita parte civile la Presidenza del Consiglio dei ministri, gia presente in udienza preliminare. La pubblica accusa e’ invece rappresentata dalla pm Eugenia Pontassuglia, che ha dato il consenso al differimento del processo, chiesto dall’avvocato Sisto, il quale ha annunciato per la prossima udienza la discussione di una serie di questioni preliminari.

Berlusconi, il 16 novembre scorso, era stato rinviato a giudizio dalla giudice Rosa Anna Depalo, secondo la quale “Il più delle volte al pagamento delle prestazioni” sessuali delle escort reclutate da Gianpaolo Tarantini “provvedeva lo stesso Berlusconi: e ciò non era propriamente indifferente per la reputazione interna ed internazionale di un presidente del Consiglio”. È per questo che Silvio Berlusconi avrebbe pagato Tarantini per mentire ai pm baresi che indagavano sulle escort.

La giudice, prima di disporre il rinvio a giudizio aveva affrontato le questioni relative alla competenza del Tribunale dei ministri e all’incompetenza territoriale, escludendo la prima e ribadendo la seconda. Dal procedimento giudiziario in corso era stata già stralciata e trasmessa per competenza alla Procura di Napoli, la posizione di Valter Lavitola, che – secondo i pm baresi – avrebbe fatto da tramite tra Berlusconi e Tarantini. “Eravamo convinti che il giudice avrebbe tenuto conto dell’impegno politico del presidente – ha detto l’avvocato Sisto a margine dell’udienza lampo – questo processo non durerà molto e sarà un processo tranquillo, finalizzato al l’esclusivo accertamento della verità”.

Chiara Spagnolo, Repubblica.it