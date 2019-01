Allegri sbotta: “Juventus favorita per la Champions? Roba da folli”

Vigilia di Coppa Italia “agitata” per Massimiliano Allegri che durante la conferenza stampa prima del match contro l’Atalanta, che si giocherà in partita secca a Bergamo, è parso un po’ nervoso stuzzicato sull’argomento Champions League.

Il tecnico toscano, infatti, è sbottato: “Sento sempre parlare di Madrid. Non c’è scritto da nessuna parte che la Juventus sia la mega favorita, si parla come se dovessimo aspettare solo il primo giugno, (giorno della finale che si giocherà al Wanda Metropolitano), per vincere la Champions. Questa è una roba da folli”.

Allegri ha poi continuato entrando nello specifico sul tema delicato in casa Juventus:”La Champions come gli altri trofei è un obiettivo da portare a casa, poi se saremo bravi e fortunati andremo avanti. Giocare contro l’Atletico non è come giocare contro qualunque altra squadra, è una partita che va affrontata sapendo che possono esserci imprevisti che fanno parte della normalità. Comunque sia la Juve negli ultimi 4 anni ha giocato 2 finali di Champions. Non è che la Juve faccia male. Poi speriamo che questo sia l’anno buono, ma io me lo auguravo anche il primo anno. Ci facciamo un alone di discorsi, di robe. La Champions va giocata, senza pensarci tutti i giorni”.

Allegri ha poi fatto il punto sugli infortunati in casa Juventus: “Faccuamo subito il riepilogo degli infortunati. Pjanic e Khedira a disposizione, Mandzukic valuto oggi, ma sta bene. Cuadrado e Barzagli out. Bonucci anche fuori, ma l’infortunio è meno grave del previsto quindi abbiamo la speranza di averlo prima possibile. Ci saranno cambiamenti domani, qualcuno riposerà e altri invece giocheranno. Giocano Szczesny, Cancelo, Chiellini, Rugani e forse Matuidi”.

Marco Gentile, Ilgiornale.it