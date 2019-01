Buone nuove per il gruppo PLH, Angela Piscopo nominata direttore sales & marketing

Nuovo direttore sales & marketing per il gruppo PLH – Hotels & Events: la nomina ad Angela Piscopo, affermata professionista del settore, che sarà dedicata allo sviluppo dei diversi progetti di settore che coinvolgono il gruppo alberghiero, secondo il piano strategico impostato nei mesi scorsi.

Classe 1967, nazionalità italiana con origini inglesi, Angela Piscopo ha consolidato negli anni un’importante esperienza nel settore turistico alberghiero – con particolare riferimento al gruppo Marriott e con importanti progetti dedicati anche a realtà come Baglioni e Forte Hotels e ad alberghi indipendenti – oggi fondamentale per le sfide del turismo internazionale.

Nel suo nuovo incarico, Angela Piscopo coordinerà l’attuale ufficio commerciale, oltre a collaborare con i responsabili delle strutture, riportando al Direttore Generale Marco Boni.

PLH Group, Hotels & Events è una realtà imprenditoriale consolidata, che opera oggi con un castello, tre alberghi e due centri congressi – tra Roma e Innsbruck – e che si apre alle nuove sfide del turismo internazionale secondo una nuova visione strategica.

Il gruppo italiano è nato nel 1999 da una storia di famiglia, con importanti realtà nel settore dell’ospitalità: Castello della Castelluccia, dimora del 1300 immersa nel Parco di Veio alle porte di Roma, Hotel Art by the Spanish Steps, icona della celebre strada romana Via Margutta, Empire Palace Hotel, affascinante palazzo non lontano da via Veneto a Roma, Grand Hotel Europa, gioiello nel centro di Innsbruck, nonché i due centri congressi nel cuore di Roma Eventi Piazza di Spagna e Fontana di Trevi.