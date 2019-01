Svizzera, cane scappa di casa e prende l’autobus per andare in centro città

Cane scappa di casa per prendere l’autobus e fare un giretto in centro: succede a Winterthur, nel cantone svizzero di Zurigo, dove la polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di una giovane.

Poco prima delle 07.00 di venerdì mattina la donna ha notato un cane, nel quartiere di Daettnau, salire da solo su un bus cittadino diretto alla stazione centrale, riferiscono oggi le forze dell’ordine in un comunicato. La 19enne ha quindi avvertito la polizia.

Una pattuglia di agenti ha aspettato l’animale alla stazione, prendendolo poi in consegna: è emerso che si era dileguato da un appartamento senza essere notato. Il cane, un samoiedo femmina di quattro anni, è stato riportato al suo domicilio dalla polizia.

Lastampa.it