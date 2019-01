Axa con Italiaonline per digitalizzare le pmi

Axa Italia fa coppia con Italiaonline per facilitare la digitalizzazione delle piccole e medie imprese italiane. Da questa collaborazione nasce Go Digital, servizio pensato ad hoc per le pmi clienti del gruppo assicurativo guidato nella Penisola dall’a.d. Patrick Cohen. Nel dettaglio, Go Digital offre una serie di soluzioni per costruire (o anche solamente consolidare) la presenza digitale delle pmi, per esempio costruendo un proprio sito web o una piattaforma di e-commerce, ottimizzando la propria visibilità online o ancora creando campagne di comunicazione digitali mirate. A disposizione c’è anche un corso di e-learning gratuito, focalizzato sul digital marketing e fornito da Iab Italia, associazione dedicata all’advertising interattivo.

Secondo dati 2018 di Pictet e Casaleggio associati, il 62% delle pmi che hanno puntato sulla digitalizzazione ha aumentato in media i ricavi del 25% mentre il fatturato delle piccole e medie imprese, presenti sul web, è superiore del 5,7% rispetto a quello delle aziende che sono soltanto offline.

«Le pmi sono il motore dell’economia italiana», ha dichiarato Cohen. «Con Go Digital offriamo loro la possibilità di accedere, tramite i nostri partner leader del mercato, a una serie di servizi innovativi per accelerare il loro percorso di trasformazione digitale. Con questi servizi ad alto valore aggiunto vogliamo diventare veri partner nel loro percorso di crescita».

Italia Oggi