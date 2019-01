Instagram, ora puoi pubblicare la stessa foto su più account

La nuova funzione destinata a chi gestisce più profili e, certe volte, avrebbe bisogno di rilanciare lo stesso contenuto in contemporanea su più bacheche. Ma occhio a come la usate

Del “regram”, il rilancio di un post di un altro utente sulla propria bacheca, non c’è ancora traccia. Instagram è da sempre convinto che concedere questa opportunità significherebbe impigrire gli utenti, spingendoli – un po’ come accade su Twitter ma in fondo anche su Facebook – a replicare contenuti degli altri piuttosto che impegnarsi a produrne di nuovi. Intanto, però, la funzionalità arriva per tutti gli utenti che dispongono di più account: potranno pubblicare in contemporanea la stessa foto su uno o più profili di cui sono gestori.

Il funzionamento è molto semplice: al momento della pubblicazione si potrà scegliere se accendere o spegnere degli “interruttori” che stabiliranno se quello specifico contenuto dovrà rimanere solo sull’account sul quale si sta postando o dovrà essere lanciato anche sugli altri che sono sotto il controllo dell’utente. La novità è ufficiale, l’ha confermata un portavoce della piattaforma ora controllata da Adam Mosseri, il braccio destro di Mark Zuckerberg, al sito TechCrunch: “Stiamo distribuendo questa funzionalità per consentire un’esperienza migliore alle persone che spesso postano su più account diversi”

Più che un “regram”, dunque, si tratta di un “autoregram” che tornerà utile agli influencer, a chi gestisce account per lavoro ma anche agli utenti comuni che, magari, gestiscono più profili, come quello del proprio animale domestico o della propria società. Il rischio di un sovraccarico di contenuti uguali si alza un po’, nel senso che diversi pubblici avranno ora maggiore probabilità di ritrovarsi di fronte alle stesse foto. Tuttavia la mossa rappresenta un buon compromesso per dare un po’ più di elasticità a chi gestisce più profili ed era costretto a ripubblicare da capo o a usare applicazioni di terze parti per rilanciare gli stessi contenuti.

Al momento l’“autoregram” sembra disponibile per gli utenti di iOS. Il consiglio, ovviamente, è di utilizzare la novità con grande attenzione, tenendo ovviamente in considerazione che lo stile di ogni profilo è unico, l’audience diversa e pubblicare contenuti identici su account molto diversi rischia di rivelarsi un boomerang.

