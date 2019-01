La Juve riparte e Ronaldo vuole il primo trofeo bianconero

Primi in classifica ed ultimi a tornare ad allenarsi. La Juve va di fretta nel suo percorso da record, ma solo oggi riprenderà a lavorare alla Continassa (ritrovo alle ore 12) dopo nove giorni di vacanza. Il premio concesso da Allegri alla squadra, dopo aver chiuso il 2018 con il primo posto in classifica e il primato di punti per il titolo di campione d’inverno (53 conquistati sui 57 disponibili), è stato molto apprezzato. E anche ricambiato, visto come Ronaldo e compagni si sono tenuti in forma in questa sosta (CR7 ha già fatto gli straordinari) e alcuni calciatori si sono presentati ieri in anticipo per svolgere allenamenti adatti alla ripresa.

La Juve si ricompatta così per dare la caccia al suo Triplete, anzi Pokerissimo considerando che mercoledì 16 andrà in scena la Supercoppa italiana a Gedda contro il Milan. Allegri insegue il suo 10° trofeo bianconero, ma deve pensare anche alla Coppa Italia: il primo appuntamento è sabato, a Bologna, per gli ottavi di finale di una competizione che il tecnico livornese ha sempre vinto da quando allena a Torino. Va a caccia della sua quinta Coppa Italia di fila, così come il quinto scudetto consecutivo nella Juve, e per questo prepara qualche novità.

In attesa di capire come sta Joao Cancelo, che ha lavorato duramente nelle vacanze e ha così accelerato i tempi di recupero dopo l’operazione al ginocchio, Massimiliano Allegri pensa di rilanciare (o far debuttare) Leonardo Spinazzola in coppa contro il Bologna. In ogni caso saranno la bilancia e le condizioni fisiche a determinare la prima Juve del 2019, ma in ogni caso il punto fermo dovrebbe essere Cristiano Ronaldo. Vuole segnare anche nella Coppa Italia, per riprendere nel nuovo anno nello stesso modo in cui aveva concluso il 2018, per poi lanciarsi verso la prima finale juventina. E vincerla.