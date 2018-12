Se le ultime notizie vi hanno fatto venire la legittima voglia di andarvene da Facebook e dal suo utilizzo fin troppo disinvolto dei dati personali o semplicemente volete ridurre il vostro uso di social media senza dubbio è un buon momento per farlo. D’altronde WhatsApp e Instagram dovrebbero essere più che sufficienti per mantenere un minimo di contatto col mondo social.

Tuttavia, come forse già sapete, entrambi sono gestiti da Facebook.

Teoricamente stiamo parlando di società separate, ma forse ricorderete che sia WhatsApp che Instagram sono state abbandonate quest’anno dai loro rispettivi fondatori che hanno lasciato tutto in mano a Facebook. Un gesto maturato anche in contrapposizione con la gestione dei dati personali da parte di Mark Zuckerberg che già adesso permette campagne incrociate tra Facebook e Instagram e probabilmente sta cercando il modo di portare la pubblicità anche su WhatsApp .

Dunque, l’unico modo sicuro per bruciare del tutto i ponti con Facebook è abbandonare tutte e tre le piattaforme.

Per cancellarsi da Facebook: la prima cosa da fare è andare nelle impostazioni e cercare il comando per scaricare tutte le foto che avete sulla vostra pagina, in caso voleste conservarle. Subito dopo potete iniziare il processo di cancellazione a questo link, dove dovrete confermare la vostra volontà inserendo la password. A questo punto ci vorranno circa 90 giorni per sparire del tutto da Facebook. Nel frattempo dovete evitare di entrarci nuovamente e soprattutto ricordatevi di eliminare anche ogni app collegata ad esso.

Per cancellarsi da Instagram: Anche in questo caso potreste voler scaricare le foto presenti sul vostro account. Per farlo andate su Instagram.com da un computer, andate sul vostro profilo, cliccate sul simbolo di un ingranaggio e poi su “Privacy e Sicurezza”. Cercate “Data Download”, inserite la mail, la password e poi date l’ok. Entro 48 ore le foto saranno nella vostra casella di posta. A questo punto dovete andare su questa pagina, dare una motivazione per la vostra decisione, inserire nuovamente la password ed è fatta.

Per cancellarsi da WhatsApp: è abbastanza facile. Andate nelle impostazioni dell’app, quindi su Account e “Elimina Account”. Vi basterà inserire il vostro numero di telefono e avrete finito. Se prima di cancellare tutto volete salvare le informazioni premete “Richiedi informazioni account”.

Attenzione però, come riportato da WhatsApp sul proprio sito, non c’è alcuna garanzia che le informazioni siano effettivamente rimosse dai server. Inoltre Facebook è una delle piattaforme di pubblicità più grandi al mondo, usate da milioni di aziende che possono ancora tracciare le vostre abitudini, anche se non siete collegati. Se quanto avete fatto fino ad ora non vi basta, cancellate periodicamente i vostri cookies, sia sul PC che sul telefono e dotatevi di un buon adblocker, consci del fatto che molti siti stanno iniziando a impedire la navigazione se una di queste soluzioni è attiva.

Lorenzo Fantoni, La Stampa