Bonus cultura, parte 18app

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio che avvia il bonus cultura anche per i ragazzi nati nel 2000. I giovani potranno così registrarsi sulla piattaforma 18app per poter spendere il bonus di 500 euro in libri, musei, concerti e teatri. Lo rende noto il Mibac spiegando che “Dpcm 7 dicembre 2018 numero 138, recante il regolamento di attuazione 18app, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale”. Il ministero sottolinea quindi che “dal 7 gennaio i nati nel 2000 potranno registrarsi e accedere alla 18app per spendere i 500 euro del bonus cultura nelle stesse identiche modalità di chi ne ha usufruito negli anni precedenti“.

Adnkronos