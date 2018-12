Apple Watch, ecco l’elettrocardiogramma (ma non in Italia)

Entro l’anno l’aggiornamento del sistema operativo watchOS con l’introduzione dell’Ecg dal polso. Ma fuori dagli Stati Uniti serviranno certificazioni degli enti di controllo sanitario

Si tratta di una delle caratteristiche che, a settembre, sono state maggiormente apprezzate del nuovo Apple Watch. Ma per ora non si era ancora vista. Negli aggiornamenti precedenti di watchOS, infatti, non ce n’era traccia. Adesso sembra che nel 5.1.2 la funzione dell’elettrocardiogramma sia finalmente disponibile. Lo confermerebbero dei documenti di aggiornamento per i dipendenti degli Apple Store ottenuto da MacRumors. L’aggiornamento è rimasto in versione beta per alcune settimane e dunque dovrebbe essere rilasciato a breve per tutti i dispositivi della quarta serie dell’orologio della Mela. In fondo i tempi sembrano essere rispettati: Cupertino aveva spiegato che la funzione Ecg sarebbe appunto arrivata entro la fine dell’anno. Per eseguire un Ecg da Apple Watch gli utenti dovranno collocare un dito sulla corona digitale laterale mentre l’orologio è agganciato al polso. La procedura si conclude in circa 30 secondi. Ovviamente, almeno in via ufficiale, la funzionalità non sarà disponibile in Europa visto che la pratica, di tipo medico, ha ricevuto l’autorizzazione della Food and Drug Administration statunitense ma non dell’omologa agenzia europea. In fondo, perfino negli Stati Uniti, il documento della Mela ricorda ai dipendenti degli Apple Store di precisare ai clienti che l’orologio e la funzione Ecg non possono sostituirsi ai tradizionali metodi di indagine cardiaca e che non dovrebbe essere utilizzata per monitorare o tracciare degli stati patologici o modifiche delle terapie senza aver prima consultato un medico”.

Simone Cosimi, La Repubblica