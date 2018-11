Commissioni illecite carte di credito. Antitrust o confessionale?

L’Antitrust ha ricordato in una nota diffusa oggi 26 novembre, che le commissioni dei commercianti per i pagamenti con carte di credito sono illegittimi (1). Bene, siamo contenti di questa memoria dell’Autorità a garanzia della concorrenza e del mercato. Ma siccome siamo quotidianamente coinvolti, come consumatori e come associazione che raccoglie le “lamentele” di chi è vittima di questi soprusi, ci domandiamo come, quando e perché non si passa dalle parole ai fatti. Cioè sanzioni. Ma non simboliche. Pesantissime. Altrimenti, siccome 2+2 fa 4 anche nella matematica dei bottegai, visto che sono rare le volte che questi bottegai vengono cuccati a non rispettare la normativa (le vittime hanno anche altre cose da fare che non denunciare, per quanto semplice possa essere, il prelievo illecito di qualche centesimo), il “gioco” continuerà a valere la candela: cuccati una volta su 10 e con solo una tirata di orecchie o – ammesso e non concesso

che i nostri rilievi abbiano un qualche risultato – qualche millino di multa, chi vuoi che non continuerà a farlo? Sì, lo sappiamo, siamo in Italia e, “fatta la norma gabbato lo santo”: il Paese del “vietato assolutamente fumare”, per cui, a rigor di logica elementare, se uno fuma un pochino non dovrebbe essere multato. Ma forse, e soprattutto per una Autorità come l’Antitrust, ricordarsi di essere europei farebbe buon gioco a tutti.

Per capirci, pur estremizzando. L’omicidio è un reato e chi lo commette viene punito, non certo gli viene ricordato ogni tanto che così non si fa. Oh dio, se il reato fosse esplicitato in un confessionale cattolico, il criminale se la caverebbe con un po’ di preghiere che – giammai – il sacerdote violerebbe il segreto confessionale. Ma è l’Italia un confessionale? Giammai, direbbero tutti in coro anche negli ufficio dell’Agcm… ma questo sembra non valere nel nostro caso. Quindi Antitrust come un confessionale: si dice il peccato ma non il peccatore… e figuriamoci sanzionarlo…

La lista di esempi sarebbe lunga, ma crediamo di aver ben esplicitato il concetto.

Vincenzo Donvito, presidente Aduc