iPhone, il trucco per correggere i testi

C’è chi manda vocali di 10 minuti via cellulare ma c’è anche chi continua a preferire i messaggi, anche lunghi messaggi, scritti. Un’operazione che a volte diventa frustrante, soprattutto quando ci si accorge di aver fatto dei refusi. Quando accade su un pc, basta spostare la freccia o usare il touchpad e il gioco è fatto: individuata e selezionata la parola o la frase da cambiare, ci vuole un attimo. Sull’iPhone l’operazione era di sicuro più complicata e spesso, prima di riuscire a inserirsi esattamente tra le lettere, bisognava fare diversi tentativi. Ora però correggere gli errori di battitura è diventato più facile. Forse qualcuno lo sapeva già ma, grazie alla food blogger Krissy Brierre-Davis che ha condiviso la sua scoperta su Twitter con un post diventato virale, la nuova funzione non sfuggirà più a nessuno. Funzione che in realtà era già presente dal 2015 ma che è stata migliorata con gli aggiornamenti di iOS 12. In pratica si tratta semplicemente di cliccare e tenere premuto il tasto dello spazio dell’iPhone: in questo modo la tastiera si trasforma di fatto in un touchpad (tutte le lettere scompaiono dai tasti per permettere di muoversi liberamente nello spazio). Ciò consente di raggiungere molto più velocemente la parola da modificare e operare tutte le variazioni del caso.

Adnkronos