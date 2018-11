Fedez riorganizza il business

La mamma del cantante al timone di tutte le società

Federico Lucia, ovvero Fedez, ha deciso di avviare una riorganizzazione societaria delle sue attività, con accorpamenti, cessioni di rami di azienda e nascita di nuove entità, all’interno di una struttura che, col passare del tempo, diventa sempre più ramificata e complessa.

L’ultima mossa del cantante e uomo di spettacolo, attraverso la sua mamma Anna Maria Berrinzaghi che amministra tutte le società della galassia Fedez, è di poche settimane fa, quando, a inizio ottobre, la Newtopia srl ha conferito un ramo di azienda nella Zdf srl per riunire in un’unica struttura le attività di «edizione, produzione di registrazioni sonore, management, diritti di immagine, e commercializzazione di tutto questo», passo necessario dopo la rottura con il sodale J-Ax che, lo scorso 27 giugno, è uscito da Newtopia cedendo a Fedez (in particolare, alla Zedef srl) il suo 50% dietro un compenso pari a 100 mila euro.

Ma proviamo a tirare le fila del piccolo impero messo in piedi dal musicista e marito di Chiara Ferragni, un fenomeno da milioni di dischi venduti, milioni di presenze ai concerti, star e giudice di X-Factor, testimonial di molti brand, dallo smart speaker di Google ai nuovi modelli Galaxy di Samsung, fino al marchio di moda Supreme e tanto altro.

In cima alla catena del business, pure il buon Fedez decide di schermare i suoi affari dietro alla fiduciaria Carini, con sede a Milano in Foro Buonaparte 68. La fiduciaria risulta avere in mano il 100% delle azioni di Zedef srl, società guidata dalla signora Berrinzaghi, e che nel 2017 ha chiuso il bilancio con 2,68 milioni di ricavi (erano 3,17 nel 2016) per un utile di 1,5 milioni (810 mila euro nel 2016) e un patrimonio netto di 3,1 milioni.

Il 23 giugno 2017, poi, nella galassia Fedez è arrivata la società operativa Zdf srl, che al momento risulta controllata al 99% da Zedef e all’1% da Newtopia. In appena sei mesi di esercizio 2017, la Zdf ha incassato 1,61 milioni di euro, con utili pari a 385 mila euro e un patrimonio netto di quasi 900 mila euro. Questa è la società che versa i compensi più alti alla mamma di Fedez in qualità di amministratore: 130.750 euro all’anno.

Nel 2018 il business della Zdf ha continuato a crescere: nei primi otto mesi da gennaio ad agosto, infatti, la società ha avuto ricavi per 2,43 milioni di euro, con utili per 1,74 milioni di euro e un patrimonio netto pari a 2,6 milioni di euro.

E proprio poiché la Zdf srl è il vero centro operativo del gruppo Fedez, lo scorso 2 ottobre si è deciso di attuare qualche cambiamento su Newtopia, casa discografica e di management nata nel novembre 2013 per volontà di Fedez e J-Ax, e che, da fine giugno 2018, è controllata invece al 100% da Zedef srl. La Newtopia ha conferito in Zdf srl il ramo di azienda di attività di edizione, produzione di registrazioni sonore, management, diritti di immagine, e commercializzazione degli stessi, unitamente alle attrezzature e a quant’altro esistente per renderla funzionante. In sostanza, dopo opportune perizie, la Newtopia ha ceduto a Zdf un attivo pari a 347 mila euro e un passivo di 326 mila euro. Ovvero, Newtopia cede a Zdf valori pari a 21 mila euro. A seguito del conferimento, Zdf ha effettuato un aumento di capitale che porta la controllante Zedef al 99% (50 mila euro di capitale) e la nuova entrata Newtopia all’1% (500 euro) del capitale.

Newtopia, che retribuisce l’amministratore unico Anna Maria Berrinzaghi con 49 mila euro all’anno, ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 2,35 milioni di euro (raddoppiati rispetto al 2016), un utile di 400 mila euro e un patrimonio netto di 566 mila euro.

Italia Oggi – Claudio Plazzotta