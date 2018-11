Salvini: “Se non mi fanno saltare vado fino in fondo”

“Se non mi fanno saltare, io vado fino in fondo“. Matteo Salvini parla a margine di Idn 2018 a Milano e dice che “ci sono enormi interessi economici in ballo. Ovunque tu ti muova, vai a toccare interessi economici stratificati da anni”. E a titolo di esemplificazione spiega: “Guardate la reazione del presidente del Coni quando abbiamo messo in discussione l’elefantiaco impianto dello sport italiano dicendo: ‘rimettiamo il timone in mano alle federazioni e allo sport di base'”. “Tocchi degli interessi lì, interessi delle multinazionali, delle lobby, dei grandi settori come i tabacchi e i giochi – sottolinea il vicepremier – Penso che ci abbiate votato per rimettere al centro la trasparenza, il denaro pubblico speso bene e l’interesse dei cittadini”.

“MAI PATRIMONIALE” – Il ministro dell’Interno assicura che non ci sarà una patrimoniale. “L’economia italiana è sana, il sistema economico e creditizio è sano. E abbiamo uno dei risparmi privati più elevati al mondo. Lì vogliono arrivare – avverte – E io vi dò la mia parola d’onore che mai e poi mai metterò mano ai risparmi con una patrimoniale o con una tassazione di nessun genere”

CODICE ROSSO ANTI-VIOLENZA – Tra gli impegni, “come Lega e come governo – spiega poi il titolare del Viminale – mi ripropongo di portare in Consiglio dei ministri il prima possibile l’intervento a difesa delle donne sul codice rosso, come al pronto soccorso, perché sui fascicoli dei magistrati le denunce di stalking e di violenza contro le donne non finiscano all’ultimo posto”. “Se ci sono segnalazioni dettagliate e documentate, hanno la priorità assoluta, perché di donne ferite, attaccate con l’acido o ammazzate ne abbiamo contate anche troppe. Sarà una delle prossime iniziative che governo e Parlamento porteranno avanti”, assicura il vicepremier.