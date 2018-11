Goole Maps, ora si chatta con i negozi

Sull’applicazione arriva una sezione dedicata ai messaggi

Google porta i messaggi sulle Mappe per chattare con le aziende. La compagnia di Mountain View, che l’anno scorso aveva introdotto la possibilità di contattare le attività commerciali, ha ora inserito la voce “Messaggi” in Google Maps, così da raggruppare tutte le conversazioni con ristoranti, negozi e altre attività che hanno abilitato la funzione.

I messaggi consentono ad esempio di ordinare un dolce in pasticceria con una frase, o di chiedere informazioni su prodotti e taglie in un negozio senza doverci andare o dover telefonare. Per poter essere contattato, un esercizio commerciale deve però avere l’applicazione My Business di Google, registrarsi e abilitare i messaggi.

L’inserimento dei messaggi in Google Maps arriva insieme all’ampliamento ad altri Paesi della possibilità di chattare con le aziende. La funzione, stando alla descrizione della app, è disponibile anche in Italia.

ANSA