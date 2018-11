Al Black Friday manca poco

Lunedì cominciano gli sconti su Amazon; su Unieuro sono già cominciati e anche su Poltronesofà, se vi interessa un divano-letto

Il Black Friday è venerdì prossimo, il 23 novembre, ma alcune delle promozioni legate alla giornata di grandi sconti online sono già cominciate: per esempio su Unieuro (con il “Black Roc Friday”), su Poltronesofà e sul sito delle profumerie Douglas. Altre, come quelle di Amazon, inizieranno lunedì: per molti negozi di e-commerce ormai il Black Friday è più una settimana che una singola giornata di sconti. In Italia c’è solo da qualche anno, ma sempre più persone ne approfittano, ad esempio per preparare i regali di Natale. La redazione del Post ha messo insieme una lista dei principali negozi online che aderiscono al Black Friday, con le date di inizio delle promozioni. Il giorno del Black Friday poi ci sarà un liveblog con cui saranno segnalate via via le offerte più interessanti, come lo scorso anno.

ePrice, Unieuro e gli altri

Per chi fosse interessato ad acquistare prodotti tecnologici o elettrodomestici, oltre agli sconti di Unieuro (qui potete vedere tutte le offerte) c’è anche un concorso di ePrice, che andrà avanti fino al 22 novembre: ogni giorno c’è un’ora, la cosiddetta Black Hour, in cui 60 prodotti vengono messi in palio. Per poter partecipare bisogna registrarsi; per vincere serve essere molto fortunati. Oggi in palio ci sono delle stampanti, un televisore e una stiratrice verticale, uno di quei piccoli elettrodomestici per chi ha poco tempo, una casa piccola e non ci tiene troppo alla perfezione quando si tratta di stirare. Sul sito di Euronics gli sconti invece cominceranno dalla mezzanotte del 23 novembre, e così su quello di MediaWorld.

Poltronesofà, Kasanova e Ikea

Per quanto riguarda invece l’arredamento e gli oggetti per la casa, sono già cominciati gli sconti di Poltronesofà: fino al 25 novembre quattro modelli di divani (in alcuni casi divani-letto) sono in promozione al 70 per cento. Ikea invece proporrà alcuni sconti molto grossi su una selezione di prodotti dal 23 al 25. Lo farà in un modo particolare: sconterà i prodotti che riceveranno più voti sul suo sito fino a domenica. Potete votare qui. Ci saranno comunque anche altri prodotti in sconto, oltre a quelli votati. Di promozioni sugli oggetti per la casa e di arredamento comunque ce ne saranno anche su siti che vendono mobili più costosi di quelli di Ikea ma che scontati, appunto, possono essere interessanti: ad esempio Kave Home e Westwing. E poi la catena di negozi Kasanova farà sconti sia online che nei suoi punti vendita fisici.

Amazon e eBay

In Italia Amazon è probabilmente il sito che più di tutti fa affari con il Black Friday. Le offerte cominceranno lunedì, 19 novembre, e dureranno fino a quello successivo, lunedì 26 novembre: cioè il Cyber Monday, un’altra giornata di sconti, tradizionalmente riservati ai prodotti tecnologici. Gli sconti più grossi in ogni caso saranno il giorno del Black Friday. Tutte le offerte si potranno consultare su questa pagina, che per il momento mostra altre offerte in corso. Intanto per chi usa Amazon soprattutto per comprare libri c’è un’altra piccola promozione: fino al 22 novembre acquistando almeno 20 euro di libri scelti in questa pagina si riceve un buono sconto di 7 euro utilizzabile su Amazon (ma non per comprare libri) fino all’11 gennaio. Anche su eBay ci saranno degli sconti per il Black Friday: le offerte si potranno vedere qui, dove per ora ci sono le consuete promozioni «imperdibili» di eBay.

Ryanair ed eDreams

Nel settore viaggi e vacanze, aderisce al Black Friday la compagnia aerea Ryanair, che però non farà una settimana di promozioni come l’anno scorso ma solo 24 ore. Anche il sito per prenotare le vacanze eDreams farà degli sconti sui biglietti aerei e così Volagratis.

Negozi online di abbigliamento

Tra i siti che vendono abiti e accessori e aderiscono al Black Friday ci saranno ad esempio Asos, Zalando e OVS, anche nei negozi fisici. Dato che l’anno scorso pure H&M e siti con prodotti più costosi come Yoox facevano promozioni per l’occasione, ci si può aspettare che le replicheranno. Per chi poi come alcune redattrici del Post ha un debole per lo stile Monki: anche lì ci saranno sconti.

Cosmetici: gli sconti da Sephora e Douglas

Anche i siti che vendono prodotti cosmetici aderiscono al Black Friday: Sephora per esempio proporrà sconti sia il 23 novembre che il 26, cioè il Cyber Monday. Sul sito delle profumerie Douglas invece gli sconti sono già cominciati: fino al 26 novembre si può avere uno sconto del 30 per cento se si comprano almeno 99 euro di prodotti; del 25 per cento se si arriva a 69.

Da dove arriva il Black Friday

Ogni anno il Black Friday è in un giorno diverso perché negli Stati Uniti, il paese da cui arriva, è sempre il giorno dopo la festa del Ringraziamento, una delle più importanti festività americane che cade sempre il quarto giovedì di novembre. Inizialmente il Black Friday era una ricorrenza commerciale dei negozi fisici, di cui molte persone approfittavano per preparare i regali di Natale. Con lo sviluppo dello shopping su internet, il Black Friday si è diffuso anche in altri paesi ed è diventato un lungo periodo di promozioni, non solo una giornata: come si è visto, su molti siti gli sconti durano una settimana o più. In Italia, come abbiamo visto con la ricerca su Google Trends, il Black Friday sta ricevendo sempre maggiore interesse. Se ne è accorto anche il Codacons, che l’anno scorso aveva proposto che il Black Friday fosse istituzionalizzato ed esteso anche ai negozi fisici, visto lo scarso successo dei tradizionali saldi invernali.

