Exhibitionist, Eddie Choi e la rivoluzione big data

Il 6 novembre al Mico, in occasione del forum “Artificial Intelligence Expo of Application”, il digital marketer analizzerà il ruolo della tecnologia nella generazione e nella condivisione di valore

“Il presente non può aspettare il futuro” è il titolo della lecture che Eddie Choi terrà il 6 novembre alle ore 18 al MiCo – Milano Congressi durante il ventesimo appuntamento con Exhibitionist che si tiene all’interno del forum Artificial Intelligence Expo of Application(Aixa), evento organizzato dal 6 all’8 novembre da Fiera Milano Media – Business International in coproduzione con Mico – Milano Congressi.

Eddie Choi torna a Exhibitionist dopo quattro anni: era il 2014 il suo intervento ncentrato sulle opportunità digitali per fiere ed eventi aveva riscosso un grande successo. In questi anni il digital marketer ha continuato a esplorare le frontiere della trasformazione digitale e il ruolo giocato dal face to face, tanto che uno dei suoi lavori più recenti è l’ideazione di un evento per Google, il Developer Days China.

L’intervento durante questa edizione di Exhibitionist parte all’incapacità di usare al meglio i Big Data, ma nel corso della sua presentazione Choi farà una riflessione sull’urgenza di applicare l’intelligenza artificiale e il machine learning nelle attività quotidiane e sui problemi che questo genera. L’intelligenza artificiale promette una nuova rivoluzione industriale che cambierà il nostro modo di vivere, lavorare e pensare. Ma siamo pronti a affrontare questa rivoluzione? Eddie Choi ha passato gli ultimi venti anni a navigare lo spazio digitale e la sua lecture è un’occasione per analizzare il ruolo della tecnologia nella generazione e nella condivisione di valore e per esplorare territori incontaminati al di fuori della nostra comfort zone.

Artificial Intelligence Expo of Application ha l’obiettivo di esplorare le diverse applicazioni dell’intelligenza artificiale sull’intero ciclo della produzione e del business: dalle implementazioni di nuova generazione sulla progettazione e sul manufacturing, al ruolo delle tecnologie avanzate nella trasformazione della distribuzione e delle strategie di mercato e di comunicazione, fino alla mutazioni del rapporto stesso con i clienti.

La partecipazione a Exhibitionist è gratuita ma è necessario registrarsi al link https://www.fondazionefieramilano.it/it/exhibitionist/registrati-al-prossimo-evento.html

