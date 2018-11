Adesso Neos pensa in grande

Nuovi aerei, più rotte e partnership con i tour operator

Il percorso di crescita ed espansione di Neos conferma i piani di evoluzione della compagnia aerea del gruppo Alpitour. A quasi un anno dall’arrivo del primo Dreamliner, da ieri atterra a Milano Malpensa European Dream, il terzo Boeing 787. Neos è ancora il primo e unico vettore italiano a vantare in flotta i 787 Dreamliner, velivoli dalle capacità tecniche all’avanguardia che riducono le emissioni, oltre ad offrire esperienze di volo definite eccezionali sia dal punto di vista del comfort che del benessere. I riscontri dei clienti sono talmente positivi sull’esperienza a bordo dei 787 che Neos ha già deciso di acquisire un quarto aereo, noleggiato da Air Lease Corporation. L’innovazione però viaggerà anche sul corto e sul medio raggio: accanto ai quattro Dreamliner infatti, Neos inserirà in flotta anche tre nuovi 737 Max 8, attesi nella prima parte del 2019. Queste prossime consegne consentiranno alla compagnia di ridurre drasticamente l’età media della flotta, che passerà dagli attuali sedici ai quattro anni per il prossimo anno fiscale 2019/2020.

Per Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos, «l’ingresso del terzo Boeing 787 Dreamliner è un vanto condiviso a livello nazionale che accorcia ulteriormente la distanza di Neos dalle grandi compagnie internazionali. Questa consegna contribuisce al nostro sviluppo, rinforzando la nostra immagine e il nostro ruolo nel panorama aeronautico. Siamo estremamente soddisfatti della crescita che stiamo realizzando in questi anni grazie agli investimenti del gruppo Alpitour, ma anche alle sfide che il nostro personale ha saputo cogliere e accogliere. Adesso aspettiamo i nuovi aerei che miglioreranno ulteriormente le nostre performance e il servizio dedicato ai nostri ospiti».

Da parte di Antonio De Palmas, presidente di Boeing Italia e managing director per il Sud Europa, si esprime «orgoglio per la fiducia che Neos continua a riporre nei nostri confronti e felicità nel consegnare, con il 787, uno straordinario valore aggiunto per la flotta e per la strategia di espansione di Neos. Con l’inserimento del terzo 787 in flotta, Neos sarà in grado di posizionarsi ancora meglio in un segmento di mercato in continua crescita, nel quale ai costruttori è richiesto di garantire capacità di grande livello combinata con efficienza operativa a lungo raggio. In questo senso il 787 Dreamliner con oltre 1.400 ordini non teme confronti e conferma il suo valore intrinseco, e il cui 14% è costruito in Italia».

Il programma di ammodernamento è del resto uno dei perni fondamentali su cui Neos sta costruendo il suo futuro, rivestendo un ruolo sempre più incisivo e solido sul mercato che gli permette di aprire nuove partnership e consolidare quelle già avviate: tra i clienti della compagnia si annoverano infatti tutti i principali tour operator italiani, tra cui i marchi del gruppo Alpitour e di Eden, Costa Crociere, Veratour, I Grandi Viaggi e Futura Vacanze. Accanto agli investimenti più ingenti riferiti al parco aeromobili, Neos sta parallelamente portando avanti molteplici iniziative che possano creare maggiore sinergia sia a livello di filiera del gruppo Alpitour, sia più in generale nel settore. La compagnia sta operando infatti un costante ampliamento delle rotte: unico vettore italiano a collegare l’Italia e Nanchino con due frequenze settimanali, inaugurerà quest’inverno il collegamento verso la Birmania. Tra queste, i voli speciali per Rovaniemi durante il ponte dell’Immacolata e il recente rinnovo dell’accordo con la Samoa Airways per il leasing di un 737 a supporto della neo compagnia, che collega l’arcipelago samoano con l’Australia e la Nuova Zelanda. Degni di nota anche i collegamenti con Israele, con cui Neos collabora ormai da 15 anni: grazie alla partnership con Classic Air si è consolidato un programma di 160 voli verso l’Italia e di cento voli verso l’Europa, a questo si aggiunge infine il noleggio di un B767-300Er della compagnia alla Arkia Airline.

