Halloween tra feste, viaggi e oggetti per la casa

Feste, dolci e maschere. La tradizionale ricorrenza di Halloween sta per arrivare e in tutto il mondo si è alle prese con i preparativi.

Qualche idea per i costumi? Eccone 10, ci sono anche Spiderman e Wonder Woman.

Se invece di una serata casalinga, si vuole trascorrere qualche ora tra atmosfere ed esperienze ‘da paura’, ci sono i parchi da brivido.

In alternativa, ma occorrerà spostarsi più lontano, si potranno ammirare 6 castelli della Valle della Loira tra fantasmi, leggende e labirinti segreti.

Per chi è amante della cucina, è partito il road show della zucca proprio in vista della festa di Halloween per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio.

Il WWF racconta i segreti degli animali di Halloween.

ANSA