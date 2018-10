Toninelli vuole fermare la Tav

“Ci metteremo d’accordo con la Francia per non fare la Tav”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a Bruno Vespa per il nuovo libro ‘Rivoluzione. Uomini e retroscena della Terza Repubblica’. “Mi risulta che Macron abbia escluso la Tav dalle priorità infrastrutturali proprio dopo aver valutato costi e benefici – dice il ministro – E non ha stanziato risorse per finanziare il percorso dalla galleria a Lione”.

”Io sto aspettando le risposte dei tecnici, ma sulla Tav si dovevano fare soltanto gallerie esplorative per la ricerca geognostica in modo da valutare i materiali necessari all’opera. Invece, hanno fatto un buco grande quanto il tunnel. In ogni caso la geognostica è costata all’Italia soltanto 617 milioni” afferma poi Toninelli che contesta la tesi del commissario per la Tav Paolo Foietta secondo il quale il blocco dell’opera costerebbe all’Italia oltre due miliardi di risarcimento danni. “Il rimborso di due miliardi? Lo vedremo, ma dalle prime avvisaglie direi che non è assolutamente una cifra che sta in piedi”, replica il ministro delle Infrastrutture.

Oggi il premier Giuseppe Conte, parlando con la stampa italiana a Nuova Delhi, ha detto che il dossier Tav verrà studiato “con cura, siamo in dirittura d’arrivo, stiamo ultimando l’analisi costi benefici. Stiamo cercando di curare tutti i dettagli e ci sarà una sintesi come abbiamo fatto con altre opere”.

Adnkronos