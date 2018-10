Naomi, Gigi e le altre: sfila Moschino x H&M

Moschino chiama, Naomi (e le altre) rispondono. C’era tutta la New York che conta ieri sera allo show di Moschino [tv] x H&M, la sfilata-evento della capsule collection disegnata da Jeremy Scott in tandem con il colosso svedese del fast fashion e che arriverà online e in negozi selezionati a partire dall’8 novembre prossimo. La Venere Nera ha chiuso la sfilata percorrendo la passerella con uno dei look chiave della collezione: una maxi felpa argentata incrostata di paillettes che si annuncia già sold-out.In pedana con Naomi sono saliti anche i fratelli Hadid – comprese Gigi e Bella – e supertop del calibro di Isabeli Fontana, Joan Smalls, Winnie Harlow e Candice Swanepoel, mentre nel front row i riflettori erano tutti puntati su Kiersey Clemons, Leigh Lezark, Coco Rocha e Bebe Rexha, con indosso i look della collezione. Le modelle hanno fatto il loro ingresso da una scalinata che evocava un vecchio musical newyorkese, per poi sfilare su una passerella simile a Times Square. Ricca la collezione uomo-donna, che unisce l’energia dello street style alla cultura pop, e che si compone di felpe, abiti in pelle, catene, biker, minidress animalier e stampe Disney. Immancabili gli accessori e capi speciali per gli amici a quattro zampe. “Moschino [tv] H&M è un regalo per i miei fan, ai quali volevo donare una collezione che rappresentasse la più autentica essenza di Moschino – ha detto il direttore creativo di Moschino, Jeremy Scott -. Ho provato a mettere insieme gli ingredienti che tutti si aspettavano di vedere in una delle mie sfilate, mixando cartoni animati e street style, con infiniti elementi luccicanti del mondo hip-hop per creare un look 100% Moschino”. A conclusione della sfilata, subito dopo il saluto di Jeremy, le insegne che facevano da cornice alla passerella si sono alzate e hanno fatto spazio all’artista e producer Diplo alla console, pronto per dare inizio alla festa. “Ci siamo divertiti molto a esplorare il mondo Moschino creato da Jeremy – ha spiegato Ann-Sofie Johansson, Creative Advisor di H&M -. Ogni singolo capo della collezione trasmette positività, umorismo e gioia”.

Adnkronos