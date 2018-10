Bufera su Google: scoppia lo scandalo molestie

Nyt, coinvolge ex manager Andy Rubin

Lo scandalo delle molestie sessuali non risparmia la Silicon Valley e si abbatte su Google nel giorno della trimestrale, che mostra un rallentamento della crescita della raccolta pubblicitaria maggiore delle attese nonostante il balzo dell’utile. Immediata la reazione in Borsa, dove Google arriva a perdere oltre il 3%. Ad agitare Big G le ricostruzioni del New York Times, secondo il quale Mountain ha coperto tre manager accusati di molestie nell’ultimo decennio.

Fra questi il ‘padre di Android‘, Andy Rubin, al quale ha assicurato una buonuscita da 90 milioni di dollari. “L’articolo del New York Times contiene numerose inesattezze sul mio lavoro a Google e una grande esagerazione riguardo il mio compenso. Non ho mai costretto una donna ad avere sesso in una stanza di hotel”, afferma su Twitter Andy Rubin.

Secondo la ricostruzione del Nyt, una donna ha accusato Rubin di averla costretta a sesso orale in una camera di albergo.

Google ha indagato sulla denuncia e l’ha ritenuta credibile. A quel punto la societa’ ha fatto sapere a Rubin che l’AD Larry Page chiedeva le sue dimissioni. Rubin e’ uscito da Google come un ”eroe” e Mountain View ha anche investito nelle nuove avventure imprenditoriali. ”Rubin e’ uno dei tre manager coperti da Google” aggiunge il Nyt, precisando come i due fondatori di Mountain View, Page e Sergey Brin, hanno ‘favorito’ una cultura permissiva sul luogo di lavoro. Nella Silicon Valley e’ noto che Page ha avuto una relazione con Marissa Mayer, poi diventata amministratore delegato di Yahoo. Eric Schmidt, l’ex amministratore delegato di Google, ha avuto per un periodo una delle sue amanti come consulente. Brin ha intrattenuto una relazione extraconiugale con una dipendente nel 2014.

Riguardo la trimestrale, l’utile netto e’ salito del 37% a 9,19 miliardi di dollari. I ricavi sono saliti del 21%, meno del +24% registrato nello stesso periodo dello scorso anno. I ricavi dalla pubblicita’ sono saliti del 20% a 28,95 miliardi di dollari. A deludere sono soprattutto i ricavi esclusi i pagamenti effettuati ai siti partner: si sono attestati a 27,2 miliardi a fronte dei 27,3 miliardi attesi dal mercato.

Ansa