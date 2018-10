Nidec ASI ha inaugurato in Russia una nuova fabbrica di motori elettrici, alla presenza del premier Giuseppe Conte e del presidente russo Vladimir Putin

Nidec ASI ha inaugurato in Russia la nuova fabbrica di motori elettrici di Russian Electrical Motors, alla presenza del premier Giuseppe Conte e del presidente russo Vladimir Putin. Lo stabilimento, che si trova a Čeljabinsk, è stato ideato e realizzato da Nidec ASI, che si è occupata anche di progettare i motori elettrici ad alta tensione

Nidec ASI – capo azienda della piattaforma Nidec Industrial Solutions del gruppo Nidec – ha inaugurato a Čeljabinsk – in Russia, ai piedi della catena montuosa degli Urali – la nuova fabbrica di motori elettrici della Russian Electrical Motors. – capo azienda della piattaforma Nidec Industrial Solutions del gruppo Nidec – ha inaugurato a– in, ai piedi della catena montuosa degli Urali – la nuova fabbrica didella

Alla cerimonia hanno presenziato anche, in videoconferenza, il premier Giuseppe Conte e il presidente russo Vladimir Putin , a conferma del ruolo strategico rappresentato dal settore petrolchimico sia per l’economia russa che per quella italiana. L’intera fabbrica di REM (Russian Electrical Motors, joint-venture Transneft-Konar) è stata progettata e realizzato da Nidec ASI, che ha fornito tutti i processi di produzione, ha formato 100 tecnici russi ospitandoli per un anno all’interno del suo stabilimento di Monfalcone e si è anche occupata di progettare gli diversi tipi di motori elettrici ad alta tensione che saranno prodotti all’interno dello stabilimento. La sala prove motori – con tecnologie d’avanguardia in grado di fare full load testing dei motori e system test – è stata ideata all’interno della sede Nidec ASI di Genova. Gli inverter ad alta tensione utilizzato per la gestione dei test bench, invece, sono stati prodotti nella fabbrica di Milano. Stefano Zecchinato , Responsabile dello stabilimento di Nidec ASI di Monfalcone, è intervenuto alla cerimonia dichiarando: “ Questo progetto rappresenta appieno il nostro modo di lavorare fianco a fianco con i clienti: noi non ci accontentiamo di un approccio tradizionale da semplice fornitore per i clienti, ma diventiamo dei veri e propri partner per tutta la durata del progetto, a partire dall’ideazione della fabbrica e dei prodotti, fino all’effettiva costruzione. Soluzioni ad alta tecnologia, progettazione su misura, capacità di adattamento a normative locali e a condizioni estreme sono i nostri punti di forza. Il nostro primo interesse, come Nidec ASI, è quello di aiutare i nostri clienti a crescere, crescendo con loro.”

Nel 2016 Nidec ASI aveva annunciato la fornitura – del valore di oltre 100 milioni di Euro – di circa 250 nuovi grandi motori elettrici a Transneft, per modernizzare i sistemi di pompaggio della vasta rete di gasdotti di circa 80.000 km. L’accordo, che si è concretizzato nella realizzazione di motori fino a 8 MW di potenza e adatti al funzionamento anche a -60°C, si è ora concluso con la realizzazione della fabbrica per la produzione locale a Čeljabinsk. Questo progetto, che esporta in Russia un grande know how italiano, conferma la grande capacità progettuale e l’eccellenza di Nidec ASI realizzazione di motori elettrici di alta potenza, che sono da sempre uno degli elementi strategici dell’azienda. Nidec Industrial Solutions (NIS), piattaforma commerciale del gruppo Nidec offre sistemi elettrici completi e riunisce i prodotti e servizi di Nidec ASI, Avtron Industrial Automation, Nidec Industrial Automation e Motortecnica. L’azienda offre soluzioni customizzate in tutto il mondo per un’ampia gamma di applicazioni industriali. I suoi mercati di riferimento sono petrolchimico, energia tradizionale e rinnovabili, siderurgia, navale e automazione industriale. La multinazionale è specializzata in applicazioni pesanti dove sono richieste alte potenze e prestazioni elevate: motori elettrici e generatori fino a 65 MW di potenza (87.000 cavalli); inverter e convertitori elettronici di potenza; automazione e software di processi industriali; retrofit di centrali elettriche e generatori idroelettrici; sistemi integrati per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e loro stabilizzazione nel collegamento alle reti nazionali. In seguito all’acquisizione delle divisioni Motors, drives and electric power generation di Emerson Electric Co.,inoltre, Nidec ASI ha migliorato ulteriormente le proprie attività industriali e commerciali, integrando gli azionamenti a media e bassa potenza all’interno dell’offerta complessiva di Nidec. Grazie alle acquisizioni di Control Techniques e Leroy-Somer, parte del Gruppo Nidec Corporation dal 1 Febbraio 2017, è in grado di offrire tecnologie ottimizzate per il controllo dei motori e di sviluppare soluzioni di automazione dedicate ad applicazioni specifiche e personalizzate sulla base delle esigenze del cliente, per rispondere in modo flessibile a ciascuna necessità.