L’Airbus A350 ha completato il volo commerciale più lungo al mondo

L’apparecchio della Singapore Airlines è atterrato a New York dopo quasi 18 ore senza scalo

La Singapore Airlines ha inaugurato una nuova generazione di viaggi commerciali a lungo raggio; il volo SQ22 decollato da Singapore è atterrato all’aeroporto di New York Newark (New Jersey) dopo 17 ore e 52 minuti coprendo una distanza superiore a 16 000 chilometri, quasi 9 000 miglia nautiche, diventando a tutti gli effetti il volo commerciale più lungo al mondo.

Il merito è tutto dell’ultimo gioiellino prodotto da Airbus: l’A350-900 Ultra Long Range capace di una autonomia chilometrica di 18 000 km e di una autonomia oraria di oltre 20 ore.

L’Airbus A350-900 Ulr è un velivolo bimotore turbofan Rolls-Royce a basso consumo di carburante, ad ala bassa e a fusoliera larga, realizzato interamente con materiali compositi. A differenza dell’A350 Xwb ha a disposizione un sistema di alimentazione modificato che, senza l’aggiunta di ulteriori serbatoi, permette di imbarcare 24 000 litri di carburante in più. Inoltre, grazie ad una accurata ottimizzazione aerodinamica che ha portato anche ad un aumento di superficie delle winglets (le piccole appendici verticali che vengono installate all’estremità dell’ala), il peso massimo al decollo è stato aumentato a 280 tonnellate.

Come per tutti i modelli della famiglia A350, il nuovo Ultra Long Range dispone di una cabina più ampia che fornisce uno spazio maggiore ai passeggeri e garantisce livelli di rumorosità interni più bassi di qualsiasi altro aeromobile a due navate. Inoltre, come riportato sul sito del colosso europeo, è pressurizzata ad un’altitudine equivalente di 1 800 metri sul livello del mare (contro i 2 000 m slm degli altri velivoli) e, combinando il tutto con un sistema di condizionamento senza correnti d’aria, si ha un ambiente meno asciutto che permette di ridurre l’affaticamento del passeggero.

L’A350-900 Ulr, oltre ai più recenti sistemi di intrattenimento e Wi-Fi, dispone anche di un avanzato sistema di gestione dell’illuminazione. Il sistema di illuminazione a led è in grado di produrre oltre 16 milioni di combinazioni di colori, consentendo di simulare realisticamente i diversi momenti della giornata (come l’alba e il tramonto) agevolando l’adattamento ai diversi fusi orari dei passeggeri imbarcati.

L’Airbus A350-900 Ulr permette quindi di collegare le principali destinazioni di tutto il mondo senza scali tecnici, diminuendo sensibilmente la durata dei trasferimenti. Gli apparecchi ordinati fino ad ora sono 67, di cui 7 solo dalla Singapore Airlines, che intende ridistribuirli su rotte non-stop anche per Los Angeles e San Francisco. Complessivamente, per la famiglia A350, la società europea ha ricevuto quasi 900 ordini a riprova del fatto che si tratta di uno dei velivoli di maggior successo di sempre.

Il Giornale