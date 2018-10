Tesla prepara lo sbarco in Europa di Model 3

Lʼauto più piccola della gamma è la più tecnologica

Cʼè sempre molta curiosità attorno agli stand Tesla Motors. Sarà il vulcanico Presidente Elon Musk (anzi per qualche anno non presidente, “soltanto” A.D. per decisione della Sec Usa), sarà il fascino delle vetture e dellʼalimentazione elettrica, fatto sta che tutti hanno voglia di conoscere i nuovi progetti Tesla. Come il Model 3 che si appresta a sbarcare in Europa, tra il pieno di ordini e i ritardi nelle consegne. Innanzitutto Tesla Model 3 è il modello più mass-market del costruttore californiano. È la berlina più piccola della gamma, anche se lunga quasi 4,7 metri, e soprattutto accessibile, visto che negli States i prezzi partono da 35.000 dollari (in Europa si parla però di 50.000 euro). Model 3 è però anche la vettura tecnologicamente più avanzata di Tesla, quella con la miglior ingegnerizzazione del sistema di propulsione elettrica e la qualità più elevata. Pochi giorni fa lʼorganismo per la sicurezza americano NHTSA le ha attribuito il massimo rating per la sicurezza (le nostre 5 stelle) e lʼha definita la miglior auto mai testata sul fronte della sicurezza. Tra le dotazioni spicca il tetto in vetro oscurato con protezione dai raggi UV e infrarossi. Tesla Model 3 assicura un’autonomia di marcia di 220 miglia, circa 400 km, ma in Europa arriverà anche una versione con batterie long range che promettono 560 km di percorrenza. Anche se la meno costosa della gamma, è chiaramente una vettura super accessoriata, che vanta il Sistema di frenata dʼemergenza automatica e anticollisione, ben 8 airbag standard, i controlli elettronici di stabilità e trazione. Gli interni sono futuribili e spettacolari, ovviamente connessi alla rete. Il touchscreen da 15 pollici integra navigatore e mappe, ci sono i comandi vocali e la gestione da remoto del climatizzatore bi-zona. Piantone dello sterzo, specchietti retrovisori e sedili anteriori sono regolabili elettronicamente in 12 posizioni, con profili di guida personalizzati.

tgcom24