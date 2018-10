Google sfida iPhone, svela nuovi Pixel

Oggi a New York, streaming dalle 17 ora italiana

Ad un mese dal lancio dei nuovi iPhone, Google cala i suoi assi. In un evento a New York svela le nuove versione dei suoi telefoni Pixel e, come da manuale, i rumors sul web hanno già svelato tutto o quasi. E’ possibile seguire l’evento in streaming sul canale YouTube Made by Google a questo link https://youtu.be/EsoQGTA1SxY Sono attesi la terza edizione del Pixel e del suo fratello maggiore, il Pixel XL. In particolare l’attenzione è concentrata su quest’ultimo. Lo schermo dovrebbe essere di 6.3 pollici (probabilmente P-OLED), lo storage interno da 128Gb ed il SoC Qualcomm Snapdragon 845 e 4Gb di RAM. Il software invece dovrebbe essere basato su Android 9.0 Pie. In realtà il Pixel 3 XL è già in vendita ad Hong Kong. Richard Lai di Engadget è infatti riuscito ad acquistare il nuovo smartphone di Google presso lo store WahPhone Digital, il quale ha messo in commercio lo smartphone al prezzo di 15880 dollari di Hong Khong, ovvero 1760 euro.

Ansa