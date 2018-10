Torna la “Tana delle Tigri”, l’evento più amato dai pokeristi

La poker room di Lottomatica non smette di stupire tutti gli appassionati con una nuova interessante edizione del Tana delle Tigri che si terrà a Nova Gorica in Slovenija presso la poker room del Perla Hit Casinò a partire da oggi 4 ottobre e fino all’8 ottobre 2018, grazie anche al prezioso contributo della CDSEvents di Claudio De Seriis.

Ogni evento live di Lottomatica è un segnale per tutto il mondo del poker. In questa edizione di ottobre 2018 i giocatori che parteciperanno al TANA delle TIGRI potranno affrontare al tavolo verde il pluripremiato campione del mondo Max Pescatori, “The Italian Pirate” e Davide “Zizinho” Suriano, campione dell’Heads up alle World Series Of Poker del 2014, che onoreranno della loro presenza il torneo del Tana. Saranno presenti con la loro bravura e simpatia anche le mitiche “Furie Rosse” e alcuni giocatori delle “Facce da Poker”.

Il Tana è uno storico evento di poker nato nel 2009, dove non esiste un montepremi garantito, continua infatti la formula “Smile Guaranteed” che ha il merito di riportare il gioco nella forma più “sportiva” possibile, si gioca ovviamente per vincere ma l’assenza di montepremi stratosferici renderà il torneo sicuramente più piacevole senza il peso del tanto denaro in premio. E’ comunque previsto un primo premio che dovrebbe attestarsi intorno ai 30.000€.

Questa filosofia sembra essere stata gradita dai giocatori, ad oggi più di 200 players hanno già pagato il buyin di 300€ per garantirsi un seat al Main Event!

Sono 30, invece, i giocatori online che si sono qualificati sulla piattaforma di Lottomatica.it e che avranno la possibilità di partecipare al Tana delle Tigri.

Il grande Max Pescatori parteciperà con entusiasmo al torneo live: “Ho attraversato l’oceano dagli States destinazione Nova Gorica contento di poter rivedere i tanti amici del poker che mi accoglieranno come sempre con abbracci e sorrisi. Poi però appena il torneo avrà inizio non vedranno l’ora di eliminarmi, ma è così come in tutti gli sport e il poker è questo: un gioco leale e rispettoso verso gli avversari! Avrò l’occasione di conoscere anche i tanti volti nuovi di coloro che si saranno qualificati online e che vivranno con gioia il primo live della loro carriera. E il Tana è proprio un gran bel torneo live… Ci tengo proprio a conoscerli e a passare un po’ di tempo con loro, Detto questo, se avete voglia di incontrarmi vi aspetto numerosi al Tana delle Tigri di Lottomatica Poker!”