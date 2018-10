Ultime dall’industria farmaceutica. NuPharm Group diventa Neuraxpharm

Neuraxpharm, compagnia farmaceutica specializzata leader in Europa, è lieta di annunciare il suo nuovo nome, a seguito del rebranding da NuPharm Group. Questo nuovo ed entusiasmante capitolo per la compagnia, la cui filiale in Italia è FB Health, posiziona Neuraxpharm come unica e diversa azienda orientata al SNC nell’industria farmaceutica europea.

Neuraxpharm sviluppa e commercializza farmaci brandizzati e generici per il trattamento delle patologie del sistema nervoso centrale (SNC). Con più di 100 molecole SNC, la compagnia offre un’ampia gamma di trattamenti SNC efficaci, differenziati e accessibili per pazienti, professionisti della salute e partner industriali. Neuraxpharm ha una presenza diretta in Germania, Spagna, Italia, Francia e Polonia; inoltre sta progettando una futura espansione geografica nel breve termine come parte della strategia per rafforzare la sua posizione di leader europeo nei trattamenti SNC.

Dr. Jörg-Thomas Dierks, ceo di Neuraxpharm, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare oggi la compagnia con il nome di Neuraxpharm. Neuraxpharm è il nome della nostra società affiliata tedesca, una delle principali fuoriclasse nel mercato del SNC dal 1985: il rebranding nei prossimi mesi di tutte le nostre affiliate europee sotto questo nome fa leva sulla sua importante storia e sulla sua eccellente reputazione, unendo al tempo stesso tutte le nostre società in un nome e in una visione condivisi.

“Siamo certi che questo sviluppo rafforzerà ulteriormente la nostra posizione nel mercato come leader europeo nei prodotti farmaceutici per le terapie del sistema nervoso centrale. Come compagnia con un marchio unico e facilmente identificabile, il nostro obiettivo è diventare il partner di fiducia nei trattamenti del SNC.”