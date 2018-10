Usa, smartphone vicini alla saturazione

Ricerca Pew, lo possiede il 99% utenti tra i 19 e i 49 anni

Negli Stati Uniti il mercato degli smartphone è vicino come non mai alla saturazione. Secondo una ricerca del Pew Reaserach Center, il 99% degli utenti tra i 17 e i 49 anni ne ha uno. Lo possiede il 97% dei ragazzi al liceo.Secondo Pew, inoltre, la percentuale di adulti americani che dispongono di servizi Internet a banda larga si attesta attualmente al 65%, in calo rispetto al 67% percento dell’estate 2015. Scende anche il numero di pc (laptop e da tavolo) posseduti dal 78/(% percento del 2016 al 73% di oggi.Uniche categorie in aumento i dispositivi con assistenti vocali (come gli altoparlanti da salotto), li usa il 46% degli americani. E i dispositivi indossabili come gli smartwatch, ed è uno dei motivi per cui Apple sta puntato molto sull’Apple Watch, in quanto dispositivo con un mercato in crescita e con relativo aumento dei servizi collegati.

ANSA