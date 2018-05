Ecco la top 10 delle donne più belle al mondo

Quali sono le celebrity preferite dagli italiani? Secondo un recente sondaggio la donna più sexy dello star system è la spagnola Nerea Camacho (21 anni), usurpatrice della Marchesa Lucia di Bracamonte nella soap opera «La Schiava Bianca»

Sul podio della graduatoria -rispettivamente al secondo e terzo posto- si posizionano la modella ravennate Caterina Ravaglia (23 anni), celebre per avere posato per fotografi di fama mondiale come Peter Lindbergh, Patrick Demarchelier ed Oliviero Toscani, e la statunitense Chloë Moretz (21 anni), protagonista sul grande schermo del film fantascientifico post apocalittico «La Quinta Onda».

Nella classifica stilata sulla base del sondaggio seguono poi al quarto posto la famosissima attrice statunitense Jennifer Lawrence (27 anni), già Premio Oscar a 23 anni, quest’anno protagonista di «Red Sparrow», che vedremo nuovamente al cinema nel 2019 in «X-Men: Dark Phoenix».

«Gli uomini preferiscono una donna più giovane perché -dicono- ci si capisce di più, ci si può confidare e si può costruire una relazione duratura»spiegano i responsabili di Aristofonte.com. E anche le ventenni si sentono attratte dall’uomo maturo.

«Non c’entra il complesso di Elettra, non si cerca un padre, ma qualcuno che ti dia sicurezza. Un uomo più grande è più resistente all’abbandono, non subisce l’innamoramento ma ti sceglie» spiega una delle iscritte al portale.

Al quinto posto della graduatoria troviamo Emily Ratajkowski (26 anni) che ha debuttato in «iCarly» per poi incominciare a fare carriera con il video «Blurred Lines» di Robin Thicke. Da lì è diventata inarrestabile, tra sevizi fotografici, sfilate, testimonial di Yamamay e un ruolo da protagonista insieme a Ben Affeck nel film «L’amore bugiardo».

E, al sesto posto, si posiziona Kate Upton (25 anni), più modella che attrice, bisnipote del fondatore della Whirlpool ed ex ministro dell’energia, nota per le sue apparizioni sulla rivista «Sports Illustrated Swimsuit Issue» e sulle copertine di testate come GQ, eletta nel 2017 donna più bella del mondo da «World and Pleasure International Magazine» (www.wap-mag.com).

In compagnia di queste attrici e supermodelle di grande successo, accomunate oltre che dalla bellezza anche e soprattutto dal loro sex-appeal, in settima posizione troviamo Evan Rachel Wood (30 anni), protagonista allora sedicenne del film «Thirteen» ed in ottava posizione Blake Lively (30 anni), salita alla ribalta con i ruoli di Bridget Vreeland nel film «Quattro amiche e un paio di jeans» e di Serena van der Woodsen nella serie TV «Gossip Girl».

Chiudono la graduatoria collocandosi rispettivamente al nono e decimo posto, la modella e attrice inglese Rosie Huntington-Whiteley(31 anni) supermodella, star di «Transformers 3» e di «Mad Max: Fury Road», passata alla fama per il suo lavoro per Victoria’s Secret e per il Calendario Pirelli, seguita da Emilia Clarke, anche lei modella ed attrice britannica di 31 anni, nota per la sua interpretazione nella serie televisiva «Il trono di spade», protagonista di «Terminator Genisys» insieme ad Arnold Schwarzenegger e quest’anno di nuovo alla ribalta come Qi’ra in «Solo: A Star Wars Story» per la regia di Ron Howard.

Aristofonte.com