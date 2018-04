Ultime su Sorgenia, Gianfilippo Mancini è stato confermato a. d. del gruppo

Si è svolta oggi la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione di Sorgenia nominato ieri dall’Assemblea dei Soci. Il Presidente Chicco Testa, in apertura dei lavori, ha ringraziato i soci per il rinnovo della fiducia in virtù degli ottimi risultati conseguiti nel triennio appena concluso. Dopo aver espresso riconoscenza ai Consiglieri uscenti Roberta Neri e Umberto Mosetti, ha dato un caloroso benvenuto ai nuovi Consiglieri Nicolò Dubini e Alberto Irace, che affiancheranno Fabrizio Bonelli e Francesco Taranto per i prossimi tre anni. Il Consiglio tutto ha poi confermato Gianfilippo Mancini come a.d. È stato infine confermato il collegio sindacale nelle persone di Fabio Cassi, Daniele Discepolo e Vincenzo Nicastro.