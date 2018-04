Volete vivere un eccellente post-sesso? Se sì, leggete questo vademecum che vi suggerisce cosa fare dopo il rapporto carnale

Se di norma si è sicuri di delle azioni che bisognerebbe compiere prima di un rapporto sessuale, non sempre è lo stesso per le cose che dovrebbero essere fatte dopo il sesso.

Vi sono dei fattori importanti da prendere in considerazione, per tutelare la propria salute fisica e mentale ed estendere anche il momento di intimità con il proprio partner.

Uno dei consigli da compiere dopo il sesso è andare in bagno per urinare, una mossa essenziale per espellere eventuali tossine e batteri, che aiuta a proteggersi dalle infezioni. Poi, il suggerimento è quello di cambiare la biancheria intima assicurandosi che sia traspirante, magari di cotone, il miglior materiale per gli slip poiché è una fibra naturale, ipoallergenica, altamente assorbente e non irritante.

Ogni volta che si fa l’amore, il corpo rilascia naturalmente l’ossitocina – il cosiddetto ormone dell’amore – che crea una sensazione di vicinanza. Per questo, parlare con il partner dopo il sesso è un ottimo modo per creare ancora più intimità. Bene anche condividere con l’altro cosa è piaciuto, sia fisicamente che emotivamente: è un ottimo modo per mantenere stretto il legame.

Reidratazione e spuntino sono una necessità per mantenersi in salute dopo ogni attività sessuale: bisogna assicurarsi di bere acqua e di mangiare, preparando qualcosa magari in compagnia del partner. E ridere insieme, tanto: gli esperti suggeriscono di raccontare una barzelletta, una storia divertente, qualsiasi cosa che possa allungare il tempo insieme e aumentare il buonumore.

