Torna 50 Top Pizza, la guida online che premierà la miglior pizzeria d’italia

Milano, presentata al Park Hyatt la nuova edizione della guida online: quest’anno raddoppia il numero di locali recensiti, che diventano 1000.

È iniziata la volata che porterà a conoscere la miglior pizzeria d’Italia del 2018. E’ stata infatti presentata a Milano, presso il Park Hyatt, la nuova edizione di 50 Top Pizza, la guida online – gratuita – che si occupa di censire e raccontare il panorama delle pizzerie italiane, firmata da Albert Sapere e Barbara Guerra, curatori del congresso LSDM – Le Strade della Mozzarella, e dal giornalista enogastronomico Luciano Pignataro.

Come nel ciclismo, sarà un percorso serrato dalla presentazione milanese fino alla finale, che il 24 luglio prossimo animerà il Teatro Mercadante di Napoli. Un conto alla rovescia che avrà alcune tappe ben definite per scandire l’attesa di un’edizione che presenta già molte novità.

Dopo il successo del 2017, i locali raddoppiano di numero, passando da 500 a 1.000 insegne recensite in tutta Italia, secondo un processo critico chiaro e ben schematizzato. La classifica viene infatti stilata in forma anonima da 100 ispettori su tutto il territorio nazionale, tenuti ad attenersi ad uno schema, per le votazioni, che comprende i seguenti criteri: qualità del prodotto, servizio di sala, carta dei vini e delle birre, ricerca gastronomica e attenzione all’estetica e all’arredamento. Uno scheletro che però non intacca minimamente un fondamentale di 50 Top, ovvero ” la qualità degli ispettori e la piena autonomia di giudizio – come ricorda Barbara Guerra -. Le visite sono avvenute nel pieno rispetto dell’anonimato e pagando il conto, condizioni che garantiscono una valutazione quanto più oggettiva possibile”. Quest’anno, agli ispettori, è stata affiancata una giuria di 20 esperti nazionali che hanno contribuito alla graduatoria finale.

Le novità non sono però solo nel numero. Al Park Hyatt di Milano gli organizzatori di 50 Top Pizza hanno presentato il nuovo luogo e anche diverse novità tecnologiche. A partire dal sito, con un nuovo concept grafico, per finire all’app che va a integrare il servizio per permettere a chi consulta la guida di avere in tempo reale le indicazioni sulle migliori pizzerie in zona.

Come successo per la scorsa annata, sono state inoltre presentate le candidature estere, per completare un progetto che si prefigge di censire le migliori pizzerie del mondo, a testimonianza “dell’impatto mediatico che caratterizza il mondo della pizza” che, come ricorda Luciano Pignataro, “rimane un patrimonio prettamente italiano” e allo stesso tempo “esercita u grandissimo fascino su tutti i continenti”, potendo contare “su interpretazioni molto diverse tra loro ma, anche per questo, assai interessanti”. Le categorie sono otto, ed ognuna prevede una cinquina di finalisti: Migliore Pizzeria in Asia, Migliore Pizzeria in Giappone, Migliore Pizzeria in Sud America, Migliore pizzeria in Oceania, Migliore Pizzeria in Nord Europa, Migliore Pizzeria New York Style, Migliore Pizzeria Chicago Style, Migliore Pizzeria Napoletana fuori dall’Italia.

Dallo start di Milano, le prossime tappe del giro di 50 Top Pizza saranno le seguenti: il 6 giugno una tappa a Roma, dove al Baglioni Hotel Regina, saranno presentati i locali che vanno dalla 1000esima all 151esima posizione, con due ex aequo simbolici: al 501 posto tutte le pizzerie comprese tra la posizione 1000 e la 501, e al 151 esimo le restanti, per un lavoro che rispetti quelli che sono comunque i migliori locali del mondo. Due giorni dopo, l’otto giugno, inizierà poi la vera volata finale sui social network: verranno ogni giorno svelate nuove posizioni per allungare la distanza che sta fra la 150esima posizione, la Top 50 e la serata finale che, come dice Albert Sapere, si terrà a “Napoli, madre patria e vera capitale mondiale del prodotto più iconico delle tavole del Paese”.

Ecco l’elenco delle candidature estere:

Premio Olitalia Migliore Pizzeria in Asia

Ciak Concept – Shop 265, 2F Cityplaza, Taikoo Shing – Hong Kong

Peppina – 27/1 Sukhumvit 33, Bangkok – Thailandia

Pizzeria Mozza – 10 Bayfront Avenue Singapore

Pronto Pizza – Jalan Poppies I, Kuta – Bali

Pizza Chi – 085 V??n Cam H?p Giang, tp. Cao B?ng – Vietnam

Premio Solania Migliore Pizzeria in Giappone

Da Isa – 1-28-9 Aobadai, Meguro 153-0042, Tokyo – Giappone

Echi Ponte Vecchio – Nanba Parks F8 2-10-70 Nanbanaka Naniwa-, 541-0041 Osaka, Kita – Kansai – Giappone

Pizzeria Mamma – Okayama Prefecture, Okayama, Kita Ward, Tanaka 121 – 105, 700-0951 Okayama City – Okayama Prefecture – Giappone

Seirinkan – 2-6-4 Kamimeguro, Meguro 153-0051 – Prefettura di Tokyo – Giappone

Trattoria Pizzeria da Ciro al Borgo- 1-17-3 Honmachi, Akashi, Hyogo – Osaka – Giappone

Premio Consorzio di Tutela del Prosecco Doc Migliore Pizzeria in Sud America

Pizzeria Guerrin – AV. Corrientes 1368, Buenos Aires – Argentina

El Cuartito – Talcahuano 937, Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Pizzería La Linterna – Av. Los Libertadores 311, San Isidro – Lima

O Forno – Av.Dom Pedro II, 1056 13320-241 Salto – Brasile

Bráz Pizzaria – Av. Érico Veríssimo, 46 Rio de Janeiro – Brasile

Premio Birrificio Valsugana Migliore pizzeria in Oceania

400 Gradi – 99 Lygon Street Brunswick East, 3057 VIC Melbourne, Victoria – Australia

Verace Pizzeria – 7 Khartoum Rd, 2113 Macquarie Park (Sydney) NSW – Australia

The Dolphin Hotel Dining Room – 412 Crown St. Surry Hills, NSW 2010 – Australia

Ombra 76 Bourke St, Melbourne, Victoria 3000 – Australia

La Disfida 109 Ramsay St, Haberfield, Ashfield – Australia

Premio D’Amico Migliore Pizzeria in Nord Europa

Villa Marina – Østre Strandgate 2A, 4611 Kristiansand – Norvegia

Pane Fresco – Klarabergsgatan, 50, 11121 Stoccolma – Svezia

Royal Ravintolat – Pormestarinrinne 5, PL 194, 00160 Helsinki – Finlandia

Trattoria La Sultana – Eklandagatan 8 412 55 Göteborg – Svezia

Baest – Guldbergsgade 29, Copenhagen – Danimarca

Premio De Nigris 1889 Migliore Pizzeria New York Style

Roberta’s – 261 Moore Street, Bushwick, Brooklyn, New York – USA

Lombardi’s – 32 Spring St, New York – USA

Joe’s Pizza – 7 Carmine St, Greenwich Village, New York – USA

Patsy’s Pizzeria -2287 1st Avenue and East 117th Street, East Harlem, New York – USA

Di Fara Pizza 1424 Avenue J, Brooklyn, New York – USA

Premio Consorzio di Tutela del Provolone Valpadana Migliore Pizzeria Chicago Style

Giordano’s – 730 N Rush St, Chicago – USA

Gino’s East – 162 E Superior St, Chicago – USA

Lou Malnati’s Pizzeria – 439 N Wells St, Chicago – USA

The Art of Pizza – 3033 N Ashland Ave, Chicago – USA

Burt’s Place – 8541 Ferris Ave, Morton Grove – USA

Premio Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana Dop Migliore Pizzeria Napoletana fuori dall’Italia

Spaccanapoli, 1769 W. Sunnyside Ave. Chicago – USA

Kestè West Village – 271 Bleecker St, New York – USA

Ribalta NYC – 48 E 12TH St, New York – USA

Pizza e Pazzi, 1182 St. Clair Ave West, Main, M6E 1B4, Toronto (Ontario) Ontario – Canada

Ristorante Cavallino, Ferrari World Abu Dhabi, 128717 Abu Dhabi – Emirati Arabi Uniti