Domani ci sarà, a Roma, la conferenza stampa della mostra “Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo”

Domani ci sarà a Roma, alle ore 12.00 presso la Sala Conferenze dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, la conferenza stampa di presentazione della mostra Dreamers. 1968: come eravamo, come saremo. Cos’è Dreamers? È un percorso fotografico e multimediale per raccontare un anno di snodo per la vita politica e istituzionale, insieme ad aspetti della società e del costume, dalla dolce vita alle imprese sportive, senza dimenticare la vita quotidiana, la tecnologia, il cinema e la musica. La mostra, che nasce da un’idea di Riccardo Luna, il direttore di Agi, e curata a quattro mani con Marco Pratellesi, condirettore dell’agenzia, disegna un vero e proprio percorso nell’Italia e nel mondo del 1968: un racconto per immagini e video degli avvenimenti di quell’anno per rivivere, ricordare e ristudiare quell’affascinante storia che ha messo le radici dell’odierno.

Alla conferenza stampa ci saranno Luca Bergamo, Vicesindaco e Assessore alla Crescita Culturale di Roma Capitale, Laura Baldassarre, Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale, Valeria Fedeli, Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Maria Pia Ammirati, Direttrice Rai Teche, Giuseppe De Rita, Presidente Censis, Vincenzo Vita, Presidente AAMOD-Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, Massimo Bray, Direttore Generale Treccani, ovviamente ci sarà Riccardo Luna. E con lui Massimo Sebastiani, Capo Redattore Centrale e Responsabile dell’Area Immagini ANSA, Vittorio Alvino, Presidente Openpolis, Olivier Baube, Direttore AFP Italia, Gaetano Blandini, Direttore Generale SIAE, Andrea Dezzi, Confondatore Marcello Geppetti Media Company, Claudio Granata, Chief Services and Stakeholder Relation Officer di Eni, Maurizio Riccardi, Direttore Archivio Riccardi, Francesca Sanzone, Vice Direttore Generale FIGC, Carlotta Valitutti, Speaker VoiceBookRadio.